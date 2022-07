Kreatives Hainfeld: Viel vor im Herbst

Werbung

Bereits im soeben zu Ende gegangenen Schuljahr gab es, dank der Malakademie, in Hainfeld die Möglichkeit, junge Künstler und deren Kreativität zu fördern. Mit der Malakademie KIDS gab es auch ein Programm für die Jüngsten.

„Die Freude am gemeinsamen Schaffen und die individuelle Weiterentwicklung der künstlerischen Fertigkeiten stehen dabei im Zentrum. Die jungen Künstler werden zudem ermutigt, auch abseits des Kurses künstlerisch tätig zu werden und sich die Lust am kreativen Schaffen im Alltag zu bewahren“, berichtet Sprecherin Sophie Moser. Insgesamt gab es in diesem Schuljahr knapp 20 Kursteilnehmer.

Die Planungen für das neue Schuljahr laufen unterdessen bereits auf Hochtouren. Zusätzlich zur Malakademie wird es eine Schauspielakademie und eine Schauspielakademie KIDS sowie eine eigene Fotoakademie geben. Die Anmeldung dafür ist noch bis 30. September möglich.

