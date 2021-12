Schillinge für den guten Zweck suchen

Noch ein paar Schillinge unter der Matratze gefunden? Das Rote Kreuz Traisental ruft zu einer Spendenaktion auf, um die Währung der guten alten Zeit nochmals aufleben zu lassen: Spendenboxen werden in Geschäften aufgestellt, etwa bei Adeg Kasses in Hohenberg, Spar Eisner in St. Aegyd, Spar Binder in Lilienfeld, Nah&Frisch Wieser in Türnitz sowie bei der Sparkasse Lilienfeld.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Die Erlöse dieser Aktion kommen dem Roten Kreuz Traisental zugute. „Am 1. Jänner 2002 wurde der Schilling als Währung durch den Euro abgelöst. Wir wollen den Schilling nun nach 20 Jahren ein letztes Mal aus dem Ruhestand zurückholen“, sagt RK-Bezirksstellenleiter Michael Sedlacek.