Missbrauchsvorwürfe gegen Nonnen des einstigen Rohrbacher Kinderheims

Die Vorwürfe wiegen schwer: Körperliche wie psychische Misshandlung und Erniedrigung von Kindern stehen im Raum.

Das soll drei Brüdern (heute 34, 35 und 37 Jahre alt) im damaligen Kinderheim Edelhof in Rohrbach widerfahren sein. Von 1991 bis 2001 waren die Geschwister hier untergebracht, nachdem sie ihren Eltern wegen Vernachlässigung abgenommen wurden. Heute leiden sie noch unter den traumatischen Folgen der Qualen, die ihnen hier angetan zugefügt worden sein sollen. Ihre Geschichte erzählten sie ORF-Redakteur Christoph Feurstein von der Sendung „Thema“. Dafür sind sie sogar in den Edelhof zurückgekehrt, nachdem es seitens der neuen Besitzer eine Drehgenehmigung gab.

Sie berichten: Die Nonnen, die sie damals betreuten, hätten sie regelmäßig gequält. Von Strafen wie in den Schweinestall sperren oder anderen zutiefst herabwürdigen Demütigungen ist da die Rede. So soll einer der Brüder, weil er aus Angst ins Bett gemacht hatte, zur Strafe am nächsten Tag sich das angemachte Betttuch aufsetzen haben müssen und die Nonnen hätten die anderen Kinder dazu animiert, ihn noch auszulachen.

Die seelischen Folgen für die drei sitzen tief. Bis heute seien sie dadurch arbeitsunfähig, in ihrem Leben schwer eingeschränkt, da sie das ihnen zugefügte Leid ständig in Gedanken begleite. 2019 bekamen sie auch schon finanzielle Entschädigung, nachdem sie sich an die unabhängige Opferschutzkommission der katholischen Kirche, die Klasnic-Kommission, gewandt hatten. Doch gemeinsam mit ihrer Anwältin fordern sie nun Schmerzensgeld in der Höhe 130.000 und 280.000 Euro. Die Kongregation der Schwestern vom armen Kinde Jesus, die die Edelhof-Kinder betreute, war für die ORF-Thema-Redaktion, wie diese in einem Online-Bericht bekannt gibt, für eine Stellungnahme nicht erreichbar. In der Klagebeantwortung bestreitet man jedoch, „dass der Kläger im Heim gequält wurde (…) Die Schwestern waren stets um das Wohl der Kinder besorgt.“ Für die besagten Nonnen gilt noch die Unschuldsvermutung.

Sendetermin der Thema-Folge ist am Montag, 10. Juli, um 21.04, auf ORF 2.