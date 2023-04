Ein letztes Aufflackern des Winters

Der Winter gab in den vergangenen Tagen noch einmal ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Unter anderem im Bezirk Lilienfeld in der Gemeinde Annaberg war der Schneefall am Wochenende so stark, dass sich die Mengen für den ein oder anderen Baum als zu viel herausstellten. Ein Baum brach sogar mitten in der Nacht zusammen und stürzte auf eine 110 kV-Leitung der Netz NÖ.

Haushalte waren eine Minute stromlos

„Die Tausenden Kundinnen und Kunden, die üblicherweise über diese Leitung versorgt werden, merkten davon wenig“, erzählt Netz-NÖ-Techniker Leopold Jamöck. Rund eine Minute waren die betroffenen Haushalte stromlos, ehe die Stromversorgung über eine andere Leitung wiederhergestellt werden konnte.

Den Technikern der Netz NÖ stand allerdings noch einiges an Arbeit bevor. Unter winterlichen Bedingungen rückten diese aus und tauschten das gerissene Seil sowie andere diverse Teile, die beschädigt wurden, mit neuen Materialien aus. Der Transport und die Stromverteilung des Netz NÖ verfügt über ein modernes Leitungsnetz mit einer Gesamtlänge von etwa 56.400 Kilometern. Jedes Jahr werden rund 300 Millionen Euro in Netzinfrastruktur investiert.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.