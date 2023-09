Schräger Vogel & DJ Mario Steiner: Mit dem Sarg zum Festival

Er bringt alles mit, was ein echter Nerd so braucht, nämlich: Mut zu den Dingen zu stehen, die ihn interessieren, für andere jedoch vielleicht ein wenig ungewöhnlich sind.

Mario Steiner ist gebürtiger Erlaufer und gelernter Bäcker. Schon seit seiner Kindheit erzählt der Wahl-Lilienfelder, dass er sich schon für alles „Alte“ interessiert hat. Dazu gehört natürlich die Musik aus den 1950- und 1960er-Jahren. „Rockabilly hat's mir besonders angetan“, erzählt er. Obwohl er selbst nicht aus dieser Zeit stammt, lebt er sie aus – mit allen darin befindlichen Facetten.

Rockabilly-Kleidung tragen und damit Rockabilly-Veranstaltungen besuchen, ist für ihn ein Muss. Denn genau dort fühlt er sich wohl. „Wenn man auf so einer Veranstaltung ist, macht man eine Zeitreise. Frauen und Männer kommen in Kleidung und auch mit den Autos der damaligen Zeit. Alles natürlich sehr angelehnt ans Amerika der 1950er-Jahre. Nicht selten spielt dort und da auch eine Rockabilly-Band“, verrät er.

Als DJ Oldschool legt er Vinyl-Schallplatten auf

Er selbst ist auch mit Musik unterwegs. Als „DJ Oldschool“ legt er Platten auf und zwar original mit Plattenspieler und Vinylschallplatten. „Meine Schallplattensammlung beläuft sich auf rund 2.500 Vinylsingels und nicht wenige sind noch original aus dieser Zeit“, berichtet er stolz.

Rockabilly, die Musik der 1950 und 1960er-Jahre, sind die große Leidenschaft von DJ Oldschool. Foto: Denk

Beruflich war er zuletzt als Bestattungshelfer in Traisen beschäftigt. Das brachte ihn auch auf die Idee, sich einen Leichenwagen als Privatfahrzeug anzuschaffen. Auf die Frage, ob dies nicht doch etwas pietätlos sei, antwortet Steiner: „Keinesfalls! Ich benutze ihn auch als Wohnmobil bzw. Schlafwagen, wenn ich auf einem Festival bin, denn man kann gut darin schlafen.“ Autos und Möbel sind eine große Leidenschaft von Steiner. In seiner Wohnung in Marktl findet man Fernseher aus den 50er-Jahren, die Sitzgruppe erinnert eher an den Barock – ein Zeitsprung. Seine Autos waren ebenfalls nie zeitgemäß. „Ob Ford Transit oder VW Käfer, es musste immer zu mir passen“, betont er.

Den Sarg verwende ich, um mein Reisegepäck dort zu verstauen. Mario Steiner, Ex-Bestattungshelfer und DJ

Seine neueste, durchaus außergewöhnliche Errungenschaft – ein Holzsarg. Alltäglich für einen Bestattungshelfer, wenn auch nicht als privates Mobiliar. Auf die Frage hin, was es damit auf sich hat, schmunzelt der 46-Jährige: „Ein Leichenwagen braucht ja auch einen Holzsarg. Den verwende ich, um mein Reisegepäck dort zu verstauen. Als Bett bevorzuge ich ihn aber derzeit nicht.“

Immer dabei ist auch „seine“ Uschi, ein Plastikskelett, das schon manchmal für Aufsehen gesorgt hat, denn Uschi fährt am Beifahrersitz mit. „Auf einer Reise nach Italien fanden sie die Zollbeamten der italienischen Polizei gar nicht so toll“, erinnert er sich und weiß noch ganz genau: „Die haben mich dann durchsucht, weil ich ein so verrücktes Huhn bin.“

Übrigens: Buchen kann man den DJ Oldschool auch für andere Veranstaltungen als Rokabilly. Bunt und verrückt wird es aber bestimmt.