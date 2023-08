Neue Aufgaben für Schulleiterinnen im Bezirk Lilienfeld

Schulbeginn naht. Einige Kinder können es kaum erwarten, ihre Klassenkollegen zu sehen, andere genießen lieber die letzten Ferientage und manche müssen für den Nachzipf büffeln. In den Schulen selbst erwacht bereits das Leben, Pädagogen richten teils schon ihre Klassen her, in einigen Schulen werden noch letzte Sanierungs- und Reinigungsarbeiten vorgenommen.

Die NÖN hat sich umgehört, was sich so an den Schulen im Bezirk tut. Hier nur ein auszugsweiser (!) Überblick. Fix ist: Gleich mehrere Pflichtschulen werden ab September eine neue Leiterin haben.

Die Volksschule Kleinzell hat mit Magdalena Fertner eine neue Führung. Fertner wird aber weiterhin den Volksschulen Eschenau und Rohrbach vorstehen. Die Kleinzeller Schule hat übrigens eine Beschattung der Fenster in Form von Außenjalousien und eine neue Haustür bekommen. Die Volksschule Eschenau wurde mit neuen Computern, einer weiteren digitalen Tafel und Tablets ausgestattet und es wurden Büromöbel fürs Archiv angekauft.

Die Volksschulen Hohenberg und St. Aegyd werden von Claudia Auer, Leiterin der Volksschule Lilienfeld, übernommen, nachdem Greti Ziegelwanger im Ruhestand ist.

Die Volksschule Lilienfeld wird aktuell saniert. Bürgermeister Manuel Aichberger und Katharina Schubert vom Bauamt (1. und 2. v. r.) kamen zum Lokalaugenschein, wo gerade Liam Schuhmaier, Nicole Jäger, Raphael Gramm, Günther Wagner und Patrick Gruber (v. l.) werkten. Foto: Gemeinde Lilienfeld

Über den Sommer erfolgte die vorletzte Sanierungsetappe der Generalsanierung der Mathias Zdarsky Volksschule Lillienfeld. „Schwerpunkte betrafen die Sanitäranlagen beim Turnsaal samt Umkleidebereiche, die Klassen und Gangbereiche im Erdgeschoß sowie die Zentralgarderobe, den Werkraum und die Gangbereiche im Untergeschoss, Werkraum, Aula, Lehrerzimmer und Direktion“, zählt dazu Bürgermeister Manuel Aichberger auf.

Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer und Amtsleiterin Nina Lerchbaumer (r.) hießen Direktorin Claudia Auer als Hohenberger Volksschulleiterin willkommen. Foto: Gemeinde Hohenberg

Karin Heindl, Leiterin der Volksschulen Hainfeld und Ramsau, leitet bereits seit 1. März die Volksschule Kaumberg. Der Kindergarten, der ja im Schulgebäude ist, wurde neu errichtet und die Volksschule innen komplett saniert. „Neue Schulmöbel wurden angeschafft und mit elektronischen Tafeln die Klassen auf den technisch neuesten Stand gebracht“, weiß Heindl. Aufgrund der Pensionierung von Elisabeth Höhenberger übernimmt Martina Klarer, Leiterin der Mittelschule St. Veit, auch die Mittelschule Traisen. In St. Veit möchte sie wieder einen Projekt- und Kennenlerntag zum Thema „soziales Lernen“ abhalten. Das soziale Lernen sei sowieso ein Schwerpunkt der ersten Klasse. In der Mittelschule Traisen wird auch der bewährte Musikschwerpunkt mit der Durchführung eines Musicals fortgesetzt.

Großprojekt in der Volksschule St. Veit mit Leiterin Michaela Friewald war die Generalsanierung der Sanitäranlagen im Obergeschoß, Erdgeschoß und Kellergeschoß. Rund 200.000 Euro wurden laut Vizebürgermeister Gerhard Jun dafür aufgewendet.

Die Außenstiegen bei der Volksschule Traisen wurden in diesem Sommer erneuert. Zur Besichtigung kamen Schulreferent geschäftsführender Gemeinderat Christopher Indra, Vizebürgermeisterin Monika Feichtinger, Bauamtsleiter Gerhard Fügl und Schulwart Christian Liegle (v. l.). Foto: Gemeinde Traisen

Während der Sommerferien wurden auch in der Volksschule Traisen wichtige Sanierungsarbeiten vorangetrieben. „Nach einem Heizungsgebrechen, das zu einer Durchnässung der gesamten Fußbodenkonstruktion im Untergeschoss geführt hat, wurde der Fußbodenaufbau abgetragen. Es erfolgte eine Trocknung und nun wird der Unterbau neu hergestellt“, schildert Schulobmann Christopher Indra. Bereits abgeschlossen ist die Erneuerung der Außenstiegen. „Die Waschbetonplatten wiesen starke Frostschäden auf und wurden durch massive Granitblockstiegen ersetzt“, führt Indra aus. Die Volksschule Traisen leitet Elisabeth Höhnl, die auch die Leitung der Allgemeinen Sonderschulen Traisen und Hainfeld weiter inne hat. „Wir werden Schwerpunkte wie die Gesunde Schule fortsetzen“, sagt Höhnl, die auch auf den aktiven Elternverein hinweist.

Martin Simader, Leiter der Michaela Dorfmeister Ski- und Golf-Mittelschule, hebt hervor, dass die „digitale Kompetenz an der Schule ausgebaut werden soll“, die Sportschwerpunkte Ski, Snowboarden, Langlaufen und Golf werden in bewährter Weise weitergeführt. „Die Wintersportler waren im Sommer auf Trainingscamps und die Golfer haben jetzt Turniersaison“, weiß Simader. Silvia Werdenich, Leiterin der Mittelschule Hainfeld, berichtet, dass drei neue Pädagogen an die Schule kommen und dass ab Herbst die „Wasserschule“ Thema sein wird. „Kinder sollen animiert werden, klares Leitungswasser zu trinken“, erklärt sie. Ebenso gibt es ab Herbst die „Wasserschule“ an der Mittelschule St. Veit. Julia Kurz leitet die Mittelschulen Hohenberg und St. Aegyd. „Wir setzen als Ökolog-Schule unseren Nachhaltigkeitsschwerpunkt fort“, sagt sie. Verkehrserziehung wird ebenso Thema sein. Synergien beider Schulen möchte sie nutzen.

An der HLW Türnitz steht dem erfolgreichen Schulstart nichts im Wege. „Während der Sommerferien haben die Mitarbeiter rund um den leitenden Schulwart Franz Haberfellner die Schule auf Hochglanz gebracht. Ebenso wurden das Netzwerk und die EDV aktualisiert“, sagt Direktorin-Stellvertreter Christian Brödl. Die alte Landwirtschaft wurde geräumt, da im Herbst mit den Abbrucharbeiten begonnen wird. Josef Heindl, Direktor des Lilienfelder Gymnasiums, informiert, dass „sie auf den Lehrkörper bezogen gut aufgestellt sind und ebenso gut auf den Schulbeginn vorbereitet sind.“ Der Schulbeginn wird mit dem Maturaball am 16. September schmackhafter gemacht.