Mehrere Termine, die den Schuljahresbeginn an der HLW Türnitz ausmachen, müssen heuer aufgrund der Covid-19-Pandemie entfallen oder in anderer Form organisiert werden.

„Am Sonntagabend vor Unterrichtsbeginn erfolgt die Anreise jener Schüler, die im Internat wohnen“, sagt Schulleiterin Bärbel Koupilek.

Wegen der notwendigen Hygienevorschriften gibt es für jeden ankommenden Schüler am Sonntag ein Zeitfenster, um die Kontakte zwischen den Personen gering zu halten.

Weiters würde es in einem normalen Schuljahr ein Abendessen für Eltern und Schüler geben. „Diese kleine Feierlichkeit muss diesmal leider entfallen“, bedauert die HLW-Leiterin im Gespräch mit der NÖN.

Direktorin Koupilek und ihr Team befinden sich derzeit in der arbeitsintensiven Phase aller Vorbereitungen, damit am Montag wie geplant für alle Schüler der Unterricht unter den Covid-19-Auflagen beginnen kann.

„Wir befinden uns in einer arbeitsintensiven Zeit, aber das Ziel ist es ja, die Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler zu erhalten“, betont die Direktorin der HLW Türnitz hinsichtlich der Vorbereitung und Durchführung der ministeriellen Bestimmungen zum Schutz vor einer Covid-19-Ansteckung.

Besprechungstermin telefonisch vereinbaren

Die Lehrer können sich noch vor Semesterstart einem Covid-19-Test unterziehen. „Über diese Möglichkeit bin ich sehr froh, und die Kollegenschaft nimmt dieses Angebot gut an. Der Test senkt das Infektionsrisiko beträchtlich“, meint die Schulleiterin. Seit 31. August wird nun an der HLW Türnitz die Lehrerschaft auf Covid-19 getestet. Einen Anlassfall gibt es keinen, die Maßnahme dient aber der sicheren Gewissheit, dass niemand unbemerkt das Virus in den Klassenraum mitbringt. „Man muss immer bedenken, dass viele Infektionen ohne für den Betroffenen merkbare Symptome ablaufen“, so die HLW-Direktorin. Auch heuer gibt es an der HLW Türnitz zwei erste Klassen. Die Schulleiterin hat mit mehreren Kollegen aus dem Lehrkörper ein Krisenteam gebildet – für den Fall einer Farbänderung bei der angekündigten Coronaampel. Die Kommunikation innerhalb der Schulgemeinschaft, besonders zwischen Leitung, Lehrern und Elternn, will Koupilek in der Zeit des Abstands bewusst vertiefen. „Der Kontakt zu den Eltern wird großteils schriftlich erfolgen müssen. Ein persönliches Gespräch erfordert in Hinkunft eine telefonische Voranmeldung“, informiert Koupilek.

BRG-Lehrkörper bleibt nahezu derselbe

Am Bundesrealgymnasium Lilienfeld zählen die ersten Klassen insgesamt 83 Schüler. „Heuer gibt es kaum Pensionierungen oder Neuzugänge im Lehrkörper“, berichtet Schuldirektor Josef Heindl. Am BG/BRG Lilienfeld wird der Semesterstart entsprechend den vorgegebenen Richtlinien namens „Schule im Herbst“ und „COVID-19-Hygiene- und Präventionshandbuch“ des Bundesministeriums durchgeführt. „Wir freuen uns, nach jetzigen Informationen, gemeinsam starten zu können“, sagt Direktor Heindl.