Neue Leiter an sechs Schulen im Bezirk Lilienfeld

Mit Veränderungen in der Führung von sechs Schulen im Bezirk startet am 5. September das neue Schuljahr. Anstelle der in Pension gegangenen Direktorin Emilie Brandl fungiert Maria Molnar als neue Leiterin der Volksschulen Türnitz, Annaberg und Mitterbach.

Die Führung der Mittelschulen Hohenberg und St. Aegyd hat Julia Kurz inne, sie folgt der ebenfalls in den Ruhestand getretenen Theresia Platzer.

Nach 12-jähriger Tätigkeit als Direktor der Landesberufsschule Lilienfeld hat sich zudem Johann Atzinger in die Pension verabschiedet, an seiner Stelle steht ab sofort Gerald Müllner an der Spitze der Bildungseinrichtung.

Auf neue wie alte Schulleiter warten genügend Herausforderungen, weiß Direktor Martin Simader, der mit seinem Team neben der Schwerpunktschule MD SKI & GOLF mit den Sportarten Ski alpin, Snowboard, Langlauf und Biathlon sowie Golf in der Mittelschule Lilienfeld die vorhandenen Schwerpunkte digitale Kompetenz und Sport weiterführt.

„Im Herbst wird es österreichweit verpflichtende IKM-Testungen in den dritten Klassen geben. Neue Lehrpläne sollen ab dem Schuljahr 2023/24 eingeführt werden. Und wie weit uns Corona erneut beschäftigt, werden die kommenden Monate zeigen“, gibt Simader einige Beispiele.

Das gesamte Lehrerteam sei aber gut vorbereitet und werde mit viel Energie das neue Schuljahr in Angriff nehmen. In eine ähnliche Kerbe schlägt Josef Heindl, der Direktor des BG/BRG Lilienfeld: „Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass durch die hervorragende Zusammenarbeit im Team – mit Eltern und SchülerInnen – die Herausforderungen gemeinsam gut zu schaffen sind. Daher bin ich überzeugt, dass wir auch die Herausforderungen des kommenden Schuljahres gut bewältigen werden.“

54 Lehrkräfte sind am einzigen Lilienfelder Gymnasium beschäftigt, drei neue Lehrkräfte gibt es laut Heindl ab September. An der MD SKI & GOLF Mittelschule unterrichten inklusive aller Teilzeitkräfte vergleichsweise 35 Lehrkräfte. „Eine neue Lehrerin kommt an unsere Schule, zudem kommen zwei Kolleginnen aus der Karenz zurück. Damit können wir das Sabbatical-Jahr einer Lehrkraft und den Wohnsitzwechsel einer Kollegin nach Vorarlberg personell sehr gut kompensieren“, verrät Martin Simader.

Die Sommerferien wurden vielerorts wieder für infrastrukturelle Verbesserungen genutzt. Am Beispiel der Bezirkshauptstadt: „Für unsere SkimittelschülerInnen wurde eine zusätzliche Garderobe eingerichtet. In der Mittelschule wurden zwei digitale Tafeln in den Klassen modernisiert“, listet Direktor Martin Simader auf.

Im BG/BRG Lilienfeld wurde indes die Internetverbindung auf Glasfaser umgestellt, große Teile der EDV hat man in den Ferien ebenfalls erneuert. Und an der Volksschule Lilienfeld ist mit der soeben erfolgten Lieferung von neuen Schulmöbeln die Generalsanierung ein weiteres Stück vorangeschritten.

Zumindest in Türnitz gab es wegen der allgemeinen Teuerung noch keine Anfragen bei Elternvereinsobmann Bernhard Tröstl: „Es haben sich keine Eltern gemeldet.“ Das Schulstartgeld des Landes Niederösterreich in der Höhe von 100 Euro pro Kind sei der richtige Schritt zur richtigen Zeit. „So können die Kostensteigerungen abgefedert werden“, betont Tröstl.

