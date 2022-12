Schule öffnete ihre Pforten .

Die Mittelschule Hainfeld öffnete ihre Pforten und bot den Kindern aus den umliegenden Volksschulen einen interessanten Vormittag. Die jungen Gäste konnten dabei, in Begleitung ihrer Eltern, Einblicke in die Vielfalt des Unterrichts an der NÖ Mittelschule erhalten.