Mündliche Matura: Optimismus im Bezirk Lilienfeld überwiegt

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Die mündliche Matura startet, erstmals seit zwei Jahren. Überhaupt mündliche Prüfungen abzuhalten, diese Entscheidung war im Vorfeld teils umstritten.

Die NÖN befragte Josef Heindl und Bärbel Koupilek, die Direktoren des BG/BRG Lilienfeld und der HLW Türnitz. Foto: Foto NÖN

Am BG/BRG Lilienfeld ist die schriftliche Matura ohne Probleme bei der Abwicklung vonstattengegangen, die Vorbereitungen für die mündliche laufen gerade. Die 38 Kandidaten, Professoren und Direktor Josef Heindl nehmen es gelassen: „Wir sind zuversichtlich, dass ein gutes Ergebnis erzielt wird. Die Prüfungen sind von 3. bis 10. Juni angelegt. Es spielt dabei keine Rolle, dass es in den beiden letzten Jahren keine mündlichen Prüfungen gab“, betont der Direktor.

Zuversicht herrscht auch bei den Eltern. „Da wir am BG/BRG Gymnasium Lilienfeld ein sehr erfahrenes und professionell arbeitendes Team an Lehrkräften haben, sehe ich der mündlichen Matura entspannt entgegen und bin von einem Resultat überzeugt, welches sich an das Niveau vor Corona anlehnen wird“, zeigt sich Elternvereins-Obmann Bernd Zimmel optimistisch.

„Politisch-populistisch motivierte Bedenken“

Natürlich wurde auch der Elternverein mit der Thematik mündliche Matura ja oder nein konfrontiert. „Jedoch bei einem intensiven sachlichen und auf Fakten basierendem Gespräch ist rasch ans Tageslicht gekommen, dass die Bedenken nicht gerechtfertigt sind und eher einen politisch-populistischen Ursprung haben“, ist Zimmel überzeugt.

Denn: „Laut meinen Erkenntnissen wird bei der mündlichen Matura nur jener Stoff behandelt, der beim jeweiligen Klassenlehrer auch tatsächlich durchgearbeitet wurde, also im Gegensatz zur schriftlichen Zentralmatura, bei der man eine wesentlich schwierigere Ausgangssituation hat. Das sehe ich als Hauptproblem, weil meiner Meinung nach unnötige Unsicherheit geschürt wurde“, so der Elternvereinsobmann.

Wie es tatsächlich in den Klassen mit den Vorbereitungen gelaufen sei, wie die Matura an- und ablaufe, wo eindeutig mit oder durch Corona entstandene Probleme auftreten würden, könne er nicht sagen: „Jedenfalls sind uns vom Elternverein trotz des engen Kontaktes mit der Direktion keine außergewöhnlichen Situationen zu Ohren gekommen.“

Dass es zwei Jahre keine mündliche Matura gegeben habe, war eine Entscheidung der Regierung, die Bernd Zimmel nicht kommentieren will, weil ihm die Kenntnisse der Hintergründe dafür fehlen: „Eines ist mir jedoch unverständlich: Gedanken zu hegen, auf einen wesentlichen Bestandteil der wertvollen Matura zu verzichten – jetzt, wo alles wieder halbwegs normal abläuft. Es betrifft ja nicht nur den Stoff während der Corona-Zeit, der im Vergleich sicherlich etwas geringer sein wird, sondern auch den Stoff vor der Pandemie. Daher halte ich diese Diskussionen für vollkommen überflüssig und unsachlich.“

Bärbel Koupilek, die Direktorin der HLW Türnitz. Foto: NÖN

Die schriftliche Reife- und Diplomprüfung in der HLW Türnitz ist sehr gut verlaufen, die Ergebnisse sind sehr erfreulich, ist Direktorin Bärbel Koupilek zufrieden: „Da es keine Corona-bedingten Ausfälle gab, konnten alle SchülerInnen zu den Klausuren antreten.“

Die erfreulichen Ergebnisse seien einerseits auf die gute Vorbereitung durch die Lehrer als auch auf den Eifer der Schüler zurückzuführen, andererseits „auf die Disziplin unserer Schüler, die sich der Bedeutung bewusst waren und bereits Wochen vor der schriftlichen Matura kein Ansteckungsrisiko eingegangen sind und sich äußerst verantwortungsvoll verhalten haben.“

Reibungslos, wie in der Vor-Corona-Zeit

Die Vorbereitung auf die mündliche Matura verlaufe aus organisatorischer und pädagogischer Sicht, wie in den Vor-Corona-Zeiten, reibungslos, ergänzt Direktorin Koupilek. Sie befindet: „Trotz langer Zeiten des Homeschoolings gibt es kaum bis keine Defizite. Darüber hinaus bereiten unsere KollegInnen die KandidatInnen in zusätzlichen Förderstunden auf die mündliche Matura vor. Neben den gesetzlich vorgesehenen vier Vorbereitungsstunden pro Gegenstand werden zusätzlich 25 Förderstunden zur optimalen Vorbereitung genutzt.“

So blicke man optimistisch auf die mündliche Reife- und Diplomprüfung und sei „vom positiven Ausgang überzeugt“.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.