Ein herausforderndes Schuljahr ging zu Ende. Das Sommersemester mit dem Corona-Lockdown stellte sowohl Lehrer und Direktoren wie auch Schüler und Eltern vor große Herausforderungen. Diese wurden gut gemeistert, darüber ist man sich im Bezirk einig.

Schoolfox kam am BG/BRG Lilienfeld zum Einsatz

„Die Belastung war sehr groß“, betont der Direktor des BG/BRG Lilienfeld, Josef Heindl. Während anfangs noch Arbeitsaufträge per Mail verschickt wurden, kam danach Schoolfox zum Einsatz. „Bei uns waren alle Schüler erreichbar“, hebt Heindl hervor.

Natürlich sei nicht von allen Schülern und Schülerinnen gleich viel gekommen, aber das sei ja in der Schule nicht anders. Nach kleinen Anfangsschwierigkeiten griffen Lehrer in manchen Fächern auf verschiedene Plattformen zurück, um direkt zu unterrichten.

Bestens auf das Distance Learning vorbereitet sei die Mittelschule Lilienfeld gewesen, berichtet Direktor Martin Simader: „Unsere Schüler hatten durch das Unterrichtsfach ,Digitale Grundbildung‘ schon Vorwissen. Dadurch konnten wir die Unterrichtsqualität sehr gut halten.“ Es gab Online-Stunden, Erklärungen wurden zusätzlich digital oder telefonisch durchgeführt und Schüler konnten sich Materialien von der Schule abholen.

Auch in der HLW Türnitz verwendeten die Schüler vor dem Ausbrechen der Corona-Pandemie Online-Tools. „Es war ein Vorteil, dass wir das System seit etwa zehn Jahren verwenden und der Großteil der Lehrer damit gut vertraut ist“, erklärt HLW-Direktorin Bärbel Koupilek.

Rasche Umstellung auf Homeschooling als Challenge

Trotzdem sei es herausfordernd gewesen, alles innerhalb von 48 Stunden auf Homeschooling umzustellen. Anfangsschwierigkeiten habe es zwar gegeben, das habe aber an den Servern gelegen, die überlastet waren. „Die Schulen konnten da wenig dafür“, führt sie aus.

Dass Schüler nicht erreichbar waren, damit gab es keine Probleme. Nach ersten Problemchen haben alle ihre Aufträge erfüllt und zum Teil nachgearbeitet. „Der Aufwand war sehr groß. Besonders bei neuen Themen musste man sich überlegen, was man an der Tafel erklären würde und die Unterrichtsmaterialien entsprechend vorbereiten“, sagt die Direktorin.

Auch die Schulanfänger der Volksschulen hatten es schwer mit dem Homeschooling. „Die Eltern waren sehr bemüht, sind aber keine Pädagogen“, so die Direktorin der Volksschulen Rohrbach und Eschenau, Magdalena Fertner. Deshalb ist sie überzeugt, dass ein Defizit entstehen wird.

Zum Teil wurden Kinder zur Unterstützung in die Schule geholt. „Kinder in dem Alter sind noch nicht so selbstständig. Die Schwierigkeit war es, den Eltern zu vermitteln, wie sie es den Kindern erklären können“, erklärt Fertner. Der Aufwand war groß.

Das sahen die Lehrer auch an der Mittelschule so: „Die Zeit war sehr belastend, denn viele Kollegen standen ,gefühlte‘ 24 Stunden den Schülern zur Verfügung“, erinnert sich Simader.

„In der Digitalisierung ist viel weitergegangen und mit Disziplin von allen Akteuren ist auch alles gut gelaufen.“Türnitz' Elternvereinsobmann Bernhard Tröstl

Die Direktoren sind dankbar für den Einsatz ihres Kollegiums, aber auch dem der Eltern und Schüler. „Die Eltern haben auch Großartiges geleistet, denn es kann von Zehnjährigen nicht 100-prozentiges alleinverantwortliches Lernen verlangt werden. Diese noch engere Zusammenarbeit mit den Eltern zeigte sich auch, dass wir sehr wertschätzendes Feedback erhalten haben“, so Simader. Josef Heindl fügt hinzu: „Es war eine Zeit des Zusammenrückens, trotz des Abstandhaltens.“

Den Dank gibt es auch von den Eltern zurück. „In der Digitalisierung ist viel weitergegangen und mit Disziplin von allen Akteuren ist auch alles gut gelaufen“, lobt Elternvereinsobmann Bernhard Tröstl von der Volksschule Türnitz.

Dennoch sei es gut, dass der Unterricht schließlich wieder in den Schulen stattgefunden habe. „Die Kinder freuen sich auch, wenn sie wieder Kontakt haben“, so Tröstl. Dem pflichten auch die Direktoren bei. „Der Sozialkontakt hat einfach gefehlt. Deswegen waren viele Schüler froh, dass sie wieder kommen durften“, betont Bärbel Koupilek.

Bestens gerüstet für den Schulbeginn im Herbst

Die Corona-Fälle steigen wieder und wie das kommende Schuljahr aussehen wird, steht noch in den Sternen. „Wir gehen davon aus, dass wir normal beginnen werden“, zeigt sich Josef Heindl positiv. Der Gym-Direktor will aber die Lernplattformen weiter nützen. Mögliche Probleme zu Schulbeginn kann sich Bärbel Koupilek mit den neuen Schülern und Lehrern vorstellen. Aber auch sie ist optimistisch: „Es wird funktionieren, wenn es wieder passiert.“

Simader betont, dass es wichtig wäre, nur punktuell auf positive Fälle zu reagieren und Schulen, die nicht betroffen sind, offen halten zu können, um die Situation zu entspannen, wenn es wieder soweit kommt. Dem stimmt auch Magdalena Fertner zu. Sie hofft auch auf bessere Kommunikation aus dem Bundesministerium. „Wir haben viel aus den Medien erfahren.“