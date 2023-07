Hilfsgelder für 2.600 Kinder und Jugendliche im Bezirk Lilienfeld

Die Finanzierung von Schulutensilien ist oftmals schwer für Familien. Daher stand die Unterstützung von Familien und Kinder in Form von Schulstartgeldern beim niederösterreichischen Landtag ganz oben auf der Prioritäten-Liste.

„Wir konnten diese wichtige Entlastungsmaßnahme für unsere Familien ein weiteres Mal beschließen: 100 Euro für alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrlinge in Niederösterreich. Denn gerade der Schulstart ist mit Mehrausgaben für alle Familien verbunden. Rund 200.000 Kinder, Jugendliche und Lehrlinge profitieren landesweit von dieser Förderung. Bei uns im Bezirk Lilienfeld sind es rund 2.600 Schüler sowie Lehrlinge. Die Beantragung ist so wie im letzten Jahr einfach und unbürokratisch per Online-Formular möglich“, heißt es seitens Bundesrätin Sandra Böhmwalder.

Auch die Neugestaltung des Gemeindeförderungsberichts war Thema beim Landestag. In Zukunft werde dieser nun in einer übersichtlicheren Berichtsform veröffentlicht, die für noch mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit sorgen soll. Es soll offen gelegt werden, wo in Niederösterreich öffentliches Geld investiert wird und wie viel. Im Vorjahr waren das rund 1,17 Milliarden Euro für Gemeinden und Gemeindeverbände, rund 680 Millionen Euro für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen oder Kindergärten und rund 490 Millionen Euro für lokale Projekte. Außerdem wurde der Rechnungsabschluss 2022 und das Nachtragsbudget 2023 diskutiert und beschlossen.