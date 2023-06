St. Aegyd am Neuwalde Retter auf vier Pfoten übten für den Ernstfall

David Landstätter mit Hund Nelly und Bernhard Hofstetter bei der Schulung. Foto: RK NÖ

Wenn Menschen vermisst werden, dann sind die Einsatzkräfte und ihr Equipment gefordert. Daher trafen sich 30 Teilnehmer der Suchhundestaffel Lilienfeld-St. Aegyd und der ortsansässigen Bergrettung am Areal des Waldfestplatzes in St. Aegyd, um gemeinsam für den Ernstfall zu üben. Im Vordergrund stand die Zusammenarbeit der beiden Einsatzorganisationen und deren Kommunikation sowie das Erarbeiten von gemeinsamen Strategien. In vier verschiedenen Szenarien ging es darum, Menschen aus Gefahrensituationen zu retten, Vermisste zu suchen und sonstige Gefahren abzuwehren. Alle Übungsszenarien wurden von Übungsbeobachtern begleitet. Im Anschluss gab es eine Besprechung, bei der Positives hervorgehoben wurde, verbesserungswürdige Punkte indes aufgearbeitet wurden. Die Suchhundestaffel des Roten Kreuzes Lilienfeld-St. Aegyd trainierte mit Bergrettern das Auffinden von Vermissten und verletzten Personen. Foto: RK NÖ Damit ein hoher Ausbildungsstand gewährleistet ist, werden die Hunde im Roten Kreuz nach internationalen Prüfungsrichtlinien ausgebildet. Die Suchhundeführer und die vierbeinigen Begleiter sind ein gut trainiertes und eingespieltes Team. „Im Ernstfall sind Zusammenspiel und Abstimmung der Einsatzkräfte entscheidend und das kann Leben retten. Daher trainieren die Suchhunde mehrmals die Woche, um optimal helfen zu können“, betont dazu der Staffelkommandant der Suchhunde Lilienfeld-St. Aegyd, Uwe Feldkirchner. Einen besonderen Dank spricht Feldkirchner im Namen der Hundestaffel der Marktgemeinde St. Aegyd aus. Diese hat die Kosten der Verpflegung der Teilnehmer als auch für die Realistik übernommen. An der Übung nahmen übrigens auch Laiendarsteller teil.