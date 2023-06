Pfusch beim Lilienfelder Hochwasserschutzbau steht im Raum

Die Zeitung Standard ging gestern mit einer Information an die Öffentlichkeit, in der schwere Vorwürfe rund um den Lilienfelder Hochwasserschutz erhoben werden: Das Unternehmen Hydro Ingenieure Umwelttechnik GmbH soll Mängel bei einem Damm in Lilienfeld vertuscht und überdies noch Vergabeverfahren manipuliert haben. Die Firma bestreitet das laut Standard vehement.

Ex-Mitarbeiter spricht von „Pfusch“

Ins Rollen gebracht hat den Fall ein ehemaliger Mitarbeiter, der seinen Vorgesetzten auch in einem Gespräch gezielt darauf anspricht, um diese Tonaufnahme dann gegen ihn zu verwenden. Er meint, dass bei einem Hochwasser ein Damm mitunter nicht den Wassermassen standhalten könnte. Im Telefonat spricht er den angeblichen „Pfusch“ auch direkt an. Standard veröffentlicht Auszüge aus dem Gespräch wie „dass die Arbeiter dort mit der schweren Walze direkt auf die Bentonitmatten draufgefahren sind."

Dort in Lilienfeld haben wir halt ein gewisses Problem“ Auszug aus dem Tonprotokoll laut Standard

Bentonit ist ein saugfähiges Material, das solche Dämme stabiler und dichter macht. Der ehemalige Mitarbeiter meint, dass mit diesem Material eben nicht so sorgsam umgegangen wurde, wie es für einen derartigen Stoff eben vorgesehen sei. In internen E-Mails bemängelt der Whistleblower noch mehr Probleme beim Bau: Der Damm sei mit einer Mischung aus Bauschutt und Erde gefüllt worden, Fotos von Ziegelscherben und Plastikfetzen sollen dies unterstreichen. Es sei von den ausführenden Personen, darunter auch die Wasserbauabteilung des Landes, in Lilienfeld nicht ordentlich gearbeitet worden. Der Vorgesetzte soll dies in der Tonaufnahme auch mit "Dort in Lilienfeld haben wir halt ein gewisses Problem“ unterstrichen haben.

Bürgermeister Aichberger: „Damm ist sicher!“

„Es wurden geohydraulische und geostatische Gutachten seitens einer externen sogenannten geotechnischen Baubegleitung, eines Ziviltechnikerbüros für Geotechnik, Baukontroll- und Messtechnik eingeholt. Auf Basis der der Stadtgemeinde Lilienfeld vorliegenden gutachterlichen Ergebnisse konnte festgestellt werden, dass das Dammbauwerk standsicher ist und vor einem Hochwasser, derzeit HQ 100, ausreichend geschützt ist“, betont dazu indes Lilienfelds Bürgermeister Manuel Aichberger auf NÖN-Anfrage.

Stadtgemeinde Lilienfeld wurde informiert

Das Unternehmen Hydro Ingenieure Umwelttechnik GmbH selbst hätte, so das Lilienfelder Gemeindeoberhaupt, „in einem Informationsschreiben an Geschäftspartner und Kunden mitgeteilt, dass von einem ausgeschiedenen ehemaligen Mitarbeiter, Vorwürfe gegen das Unternehmen, einzelne Mitarbeiter sowie die Geschäftsführung erhoben wurden.“ Weiters hätte laut Aichberger das Unternehmen Hydro Ingenieure Umwelttechnik GmbH seine Geschäftspartner und Kunden darüber informiert, dass die Unternehmensanwälte damit beauftragt wurden, die Ermittlungsbehörden, also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) über diese Vorwürfe zu informieren.

Vorwurf: Bei Angeboten getrickst

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt laut Standard seit Monaten zu den Vorwürfen. Der Whistleblower, der sich mit seinen heimlichen Aufnahmen und Unterlagen an den Standard gewandt hat, sagte in der Sache vor der Behörde aus. Laut Standard würde die WKSTA aktuell gegen zwölf Personen und vier Verbände (Unternehmen oder Organisationen) ermitteln. Es liege der Verdacht des schweren Betrugs und der wettbewerbsbeschränkenden Absprachen bei Vergabeverfahren vor. Laut Auskunftgeber gehen nämlich die Vorwürfe noch weiter: Wenn das Land zu Angeboten für ein Projekt eingeladen hat, hätten die Hydro Ingenieure ihr Angebot gestellt und gleichzeitig zwei teurere Angebote für andere geschrieben, unter die andere Firmen nur ihren Stempel zu setzen brauchten. Auch ein Landesbeamter soll davon in Kenntnis gewesen sein.

„Hochwasserschutz korrekt gebaut!“

Der Eigentümer des Unternehmens Hydro Ingenieure Umwelttechnik GmbH, Wolfgang Spindelberger, meinte auf Anfrage der NÖN, er werde zu dieser Angelegenheit „Kein Wort“ sagen und verwies auf Geschäftsführer Andreas Jeitler. Dieser wollte sich zur Sache ebenfalls nicht im Details äußern - nur soviel: „Ich bedaure die Verunsicherung der Bevölkerung eines ganzen Tales durch solche Aussagen.“ Und Jeitler betont außerdem: „Der Hochwasserschutz wurde korrekt gebaut!“ Weiters stellte der Geschäftsführer die Beantwortung von Fragen der Redaktion bis Montag, 26. Juni, in Aussicht.

SPÖ Lilienfeld fordert drittes Gutachten von unabhängiger Firma

Auch Lilienfelds SPÖ-Stadträtin Annemarie Mitterlehner zeigte sich zum Bekanntwerden der Vorwürfe tief betroffen: „Ich bin zutiefst erschüttert über die schweren Vorwürfe. Bei öffentlichen Ausschreibungen werden die Angebote verglichen und der Bestbieter bekommt den Auftrag. Sollte zwischen den Firmen Absprachen getroffen worden sein, so war das für uns Gemeindemandatare nicht ersichtlich.“ Das müsse von der Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft geklärt werden. „Was uns als SPÖ Lilienfeld wichtig ist, dass der Hochwasserschutz uns Lilienfelder schützt. Da es eine große Unsicherheit aufgrund der umfassenden schweren Vorwürfe gibt, fordern wir, von einer dritten unabhängigen Firma, ein Gutachten erstellen zu lassen, ob dies mit den verwendeten Baumaterialien auch tatsächlich gegeben ist“, sagt Mitterlehner.