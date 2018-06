Gegen 12.30 Uhr kam ein 25-jähriger Wiener Motorradlenker auf der B20 am Josefsberg in einer Linkskurve von der Straße ab. Der Lenker, der in Fahrtrichtung Mariazell unterwegs war, schlitterte über eine Wiese und stürzte mehrere Meter über einen Abhang ab, wo er bewusstlos liegen blieb.

Sein Begleiter setze sofort einen Notruf ab und eilte seinem Freund zu Hilfe. Kurze Zeit später traf bereits ein First Responder des Roten Kreuz Mariazellerland ein und führte die Erstversorgung durch.

Der Notarzt des unmittelbar danach eintreffenden Roten Kreuz Mariazellerland führte weitere notärztliche Maßnahmen am Unfallort durch.

Der junge Lenker wurde anschließend in stabilem Zustand mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Lilienfeld transportiert.

Im Einsatz standen das Rote Kreuz Mariazellerland mit zwei Fahrzeugen, drei Sanitätern und einem Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr Wienerbruck sowie die Exekutive.