Sichere Wege für Türnitzer Kinder

Die Klimabündnisgemeinde Türnitz organisierte in der Volksschule Türnitz die Aktion „Mit dem Bus unterwegs - Mein Schulweg!“ der Mobilitätsschule. Durchgeführt wurde die Aktion mit Vertreterinnen und Vertretern der NÖ Regional GmbH und dem VOR (Verkehrsverbund Ost-Region bei den Dritt- und Vierklässlern der Volksschule.

Im Rahmen des Aktionstags lernten die Schülerinnen und Schüler Wissenswertes zum öffentlichen Verkehr. So wurden diesen gezeigt, wie man sich über Fahrpläne informieren und diese richtig lesen kann. Mit einem Handyscreen des Verkehrsverbunds Ost-Region lernten die Kinder diverse Routen kennen und durften diese mit der VOR-App zusammenstellen. Im Anschluss wurde der Schulweg auch in der Praxis beschritten. Zu Fuß ging es erst zur Bushaltestelle und danach mit dem Bus zum Lilienfelder Bahnhof. Auf dem Schulweg wurde das korrekte Verhalten an der Bushaltestelle und im Bus selbst geübt, ehe die Kinder in Lilienfeld Schulen einen Besuch abstatteten, um sich auch auf zukünftigen Schulwegen sicher zu fühlen.

Ziel der Aktionstags war es, dass Kinder lernen, Öffis einfach und sicher zu nutzen, doch nicht nur: „Auch der Klimaschutzgedanke ist uns bei dieser Aktion natürlich sehr wichtig. Für alle Kinder soll es einfach und normal sein, mit öffentlichen Verkehrsmitteln klima- und umweltschonend unterwegs zu sein“, betont dazu Umweltgemeinderätin Silvia Panzenböck.

Neben der Mobilitätschule wurden von der Klimabündnisgemeinde Türnitz dieses Jahr ebenfalls kostenlose Klimatickets für die Türnitzerinnen und Türnitzer angeschafft, eine neue Haltestelle für die Schulbusse bei der Volksschule umgesetzt sowie ein „Radl- Reparaturtag“ durchgeführt.

