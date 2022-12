Mit Gewinnspiel: Lilienfelder Stiftstaverne geht in den Winterbetrieb

Werbung

Diesen Sommer gab es im Stift viele Veranstaltungen und zahlreiche Besucher. In der kühleren Jahreszeit kommen saisonal bedingt weniger Gäste. Daher geht die Stiftstaverne in den Winterbetrieb.

„Wir öffnen ab 20 Personen weiterhin“, sagt Zentralkanzleidirektor Michael Renz. Er nennt einen weiteren Grund des eingeschränkten Lokalbetriebs: „Die hohe Inflation trifft die Stiftstaverne doppelt. Einerseits sind die Einkaufspreise für Lebensmittel stark gestiegen, anderseits machen sich die hohen Energiepreise, insbesondere bei der Beheizung stark, bemerkbar.“

Die Stiftstaverne wird vom Stift geführt und will in der kalten Jahreszeit für kulinarische Highlights an Schwerpunkttagen sorgen. So wird es monatlich themenbezogene Angebote wie das „Ganslessen“ oder den „adventlichen Bauernbrunch“ geben. Letzterer ist am 11. Dezember.

Die NÖN verlost für den Brunch zwei Tickets. Alle, die sich bis Freitag (9. Dezember), 12 Uhr, unter redaktion.lilienfeld@noen.at melden, nehmen teil.

