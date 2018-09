Asylwerber in Unterkunft in Lilienfeld festgenommen .

Unter dem Verdacht der schweren Nötigung ist ein russischer Asylwerber in der Justizanstalt St. Pölten in U-Haft. Der 36-Jährige soll in einer Unterkunft in Lilienfeld einen Security mit einem Küchenmesser bedroht haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Mann hatte diesen Angaben zufolge mehr als zwei Promille.