Lange Nacht der Kirchen im Bezirk Lilienfeld

Am 2. Juni ist es wieder so weit - da findet die „Lange Nacht der Kirchen“ statt. Im Bezirk Lilienfeld sind heuer die Stiftsbasilika in Lilienfeld und die Johanneskirche in Traisen dabei.

In der Stiftsbasilika Lilienfeld wird die Lange Nacht mit einer Vesper im Kapitelsaal zwischen 18 und 18.30 Uhr eingeleitet. Im Anschluss findet ab 18.30 bis 19.15 Uhr eine Heilige Messe in der Basilika statt. Hörenswert wird auch das folgende Orgelkonzert in der Basilika unter dem Motto „Schmücke Dich, o liebe Seele“ von Bach. Florian Pejrimovsky wird mit seiner Stimme begeistern, Stiftsorganistin Karen De Pastel begleitet ihn auf der Orgel. Ein weiterer Höhepunkt ist dann die nächtliche Stiftsführung zwischen 20 und 21 Uhr. Treffpunkt ist bei der Porte.



Die Lange Nacht der Kirchen wird heuer erstmals in der Johanneskirche in Traisen abgehalten. Stimmungsvoller Beginn ist um 19 Uhr bei der Feuerschale. Hier wird es ein musikalisches Programm mit dem Zitherensemble von Andreas Voith geben. Weiters musizieren Ruth Köberl am Saxophon sowie Julia Buchner am Keyboard. Außerdem werden die Zuhörer Interessantes und Informatives rund um die Johanneskirche, die der Beginn der Via Sacra ist, erfahren. Der Ausklang erfolgt mit einem gemütlichen Beisammensein.

„In Zeiten, in denen die Hektik des Alltags uns oft den Blick für das Wesentliche verstellen kann, möchten wir Sie einladen, innezuhalten und Ruhe und Besinnlichkeit in unseren Kirchen zu finden. Lassen Sie sich von der Stille und der Schönheit unserer Gotteshäuser berühren und nehmen Sie sich Zeit für Momente der Einkehr und des Gebets“, lädt der St. Pöltner Diözesanbischof Alois Schwarz zur Teilnahme.

