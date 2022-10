Mariazeller Advent heuer im Kerzenschein

50 Stände, ein neues Beleuchtungskonzept, das auf Kerzen statt Strom setzt sowie ein breites Kulturprogramm erwartet die Besucherinnen und Besucher des diesjährigen Mariazeller Christkindlmarkts.

„Wir wollen in Mariazell bewusst ein Zeichen zum Thema Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und Energiekrise setzen“, betont dazu Veranstalter Andreas Schweiger. Auf elektrisches Licht will man heuer, so weit möglich, verzichten.

„Kerzenlicht steht meines Erachtens für Hoffnung und ist ein Zeichen der Seele. Gerade das soll in der Vorweihnachtszeit verstärkt in den Vordergrund rücken und uns auch ein Stückweit zusammenrücken“, nennt er noch als weitere Motivation neben des Energiespar- und Klimaschutzgedankens.

Ein Hauch von Magie rund um die Basilika

Damit werde nicht nur nachhaltig gehandelt, sondern das Kerzenlicht verspreche auch eine einzigartige Stimmung, die dem Mariazeller Advent einen magischen Hauch verleihen soll.

Zum 22. Mal öffnet heuer der altehrwürdige Adventmarkt am 17. November seine Pforte. Von da an kann dieser fünf Wochen lang – immer Donnerstag bis Sonntag – besucht werden. Die zahlreichen Stände, die am Hauptplatz vor der Basilika Mariazell aufgebaut sind, bieten traditionelles Kunsthandwerk und regionale Produkte von bester Qualität. Auch ein vielseitiges Kinderprogramm steht auf dem Programm.

Als Eröffnungshighlight geben die Wiener Sängerknaben am 17. November ein Weihnachtskonzert. Am 19. November gibt es ab 19 Uhr einen Krampuslauf mit Nikolokutsche und am 24. November wird ein Benefizkonzert für „Licht ins Dunkel“ gegeben.

Mit der Märchenoper „Hänsel & Gretel“ startet der Adventmarkt in den Dezember, das ORF Radio NÖ Frühshoppen ist am 4. Dezember geplant und vieles mehr. Der krönende Abschluss des Marktes bildet das beeindruckende Weihnachtsoratorium von Johann S. Bach am 17. Dezember in der Basilika Mariazell.

Angefangen mit dem 17. November bis zum 18. Dezember ist der österreichweit größte und erfolgreichste Christkindlmarkt gespickt mit Highlights und einem bunten Programm, das für jeden etwas zu bieten hat. Genauere Informationen können online unter www.mariazeller-advent.at eingesehen werden.

