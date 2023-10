Ramsauer Schaubienenstock gibt Einblicke in Welt der Bienen

Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr. Bekannt sind die Worte, die Albert Einstein zugeschrieben werden: „Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben.“ Wenn es auch die heimischen Imker noch nicht so drastisch sehen, so werden sie doch nicht müde, auf die Wichtigkeit der Biene aufmerksam zu machen.

In Ramsau ist das gelungen: Im kleinen Park bei der Kirche wurde ein Bienen-Infostand errichtet, den der Obmann des Imkervereines Ramsau-Hainfeld, Werner Schalko, im Rahmen einer Feier Bürgermeisterin, Gertraud Steinacher vorstellte. Mit dabei: Georg Wurth, Mitglied des Imkervereines Ramsau/Hainfeld, der für die Planung und Durchführung des Projektes verantwortlich zeichnet mit Raimund Reichel, Engelbert Mairhofer und Hubert Gehrer, die in vielen freiwilligen Stunden den Infostand errichteten. Die Finanzierung übernahm die Gemeinde. Auf Schautafeln erfährt man Wissenswertes über die Artenvielfalt der Bienen, wie Hummeln oder die rote Mauerbiene, einer häufig vorkommenden Wildbiene. Im Mittelpunkt steht jedoch die Honigbiene. Von April bis September kann man ein Bienenvolk bei seiner Arbeit beobachten. Volksschüler bewunderten die Königin, die mit ihrem Volk jetzt bei Georg Wurth den Winter verbringt. „Ein Besuch am Infostand lohnt jedoch immer“, sind die Imker überzeugt.