Schaugärten in Lilienfeld und Traisen öffnen Pforten

Die Schaugartentage in Niederösterreich sind zu einer fixen, erfolgreichen Veranstaltungsreihe geworden. Nun stehen sie sprichwörtlich vor der Gartentüre: Am Wochenende 20. und 21. Mai öffnen 92 Schaugärten in allen fünf Regionen des Bundeslandes ihre Gartentore.

Egal, ob Stifts-, Schloss-, Erlebnis- oder bezaubernde Privatgärten: Bei den Schaugartentagen wird im ganzen Bundesland die ökologische Vielfalt der niederösterreichischen Gartenkultur präsentiert. Die Schaugärten bieten Erlebnis, Entspannung und Genuss in der Natur, allein oder für die ganze Familie. Auch zwei Gärten aus dem Bezirk Lilienfeld sind wieder dabei, der Stiftspark in Lilienfeld und der Upcycling-Park der Familie Perina in Traisen.

Der in der Bezirkshauptstadt gelegene Stiftspark besticht durch seinen alten und ausgefallenen Baumbestand. Hier lassen sich bis heute Baum-Raritäten wie der Mammutbaum oder die Schirnhofer-Rosskastanie bewundern. Der Eintritt ist frei, der Schaugarten frei zugänglich. Nähere Infos dazu gibt es bei der Stiftsporte in der Klosterrotte 1 unter der Telefonnummer 2762/52420 bzw. per E-Mail an pforte@stift-lilienfeld.at. Allgemeines zum Stift findet man auf der Webseite unter www.stift-lilienfeld.at.

Privatgarten als kleines Paradies für heimische Fauna und Flora

Bekanntheitsgrad aufgrund seiner Skurrilität bei den NÖ Schaugärten hat mittlerweile auch schon der Upcycling-Garten der Familie Perina in Traisen erlangt.

Seit 2002 ist das rund 1.400 Quadratmeter große Grundstück, teilweise in Hanglage, im Besitz von Familie Perina. Im Laufe der Zeit ist hier ein herrlicher Naturgarten entstanden, mit einem Nahrungsangebot für Nützlinge übers ganze Jahr. Unzählige Insekten- und Vogelarten bereichern inzwischen das grüne Paradies. Tina Perina legt dabei viel Wert auf die Förderung der heimischen Pflanzenvielfalt und Nistmöglichkeiten, denn diese bieten den Nützlingen bestmöglichen Unterschlupf. Im Naturschwimmteich ohne Technik, in Wurfsteinmauern, Steinpyramiden oder in der Reptilienburg fühlen sich Feuersalamander, Eidechsen und viele andere Tiere wohl. Zwischen Sträuchern und Benjeshecken verstecken sich Alpenbock und Hirschkäfer. Igel sind auch ein wichtiges Thema. Kranke oder verletzte Igel versorgt die Familie, päppelt sie auf und wildert sie wieder in die Freiheit aus. Der Upcycling-Garten ist in Pfaffental 1. Laut Informationen der Homepage von Natur im Garten https://www.naturimgarten.at kann der Schaugarten „nach Belieben“ besichtigt werden. Es wird um eine freie Spende gebeten. Infos unter 0664/4458876. Auch in der heurigen Gartensaison gibt es für alle „Natur im Garten“-Schaugärten vor Ort und online Bewertungen. Dadurch können alle Besucherinnen und Besucher ihr direktes Feedback übermitteln, um Anerkennung und Lob weiterzugeben oder Verbesserungen aufzuzeigen, um auf neue Herausforderungen künftig besser eingehen zu können. Unter allen Bewertungen verlost „Natur im Garten“ in einem Gewinnspiel ein romantisches Wochenende für zwei Personen, einen Familienausflug in ein NÖ Top-Ausflugsziel sowie weitere Preise.

„Niederösterreich ist das ökologische Gartenland Nummer eins in Europa. Dank unserer ökologisch gestalteten und gepflegten Schaugärten blüht der Gartentourismus seit Jahren auf. Unsere Schaugärten zeigen somit nicht nur die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten auf, sondern beweisen, dass das ökologische Garteln einen Mehrwert für die Menschen und die Natur bringt“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu den Schaugartentagen.

