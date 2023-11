Naturfreunde Hainfeld feierten unfallfreie Saison

Die letzte Wanderung der Naturfreunde Hainfeld in dieser Saison hatte das Ziel der auf 640 Meter hoch gelegenen Liasenböndlütte, gemeinsam zu feiern und den vielen Wanderfreudigen für die Teilnahme zu danken. „Trotz regnerischem Wetters nahmen 35 Personen an der kurzen Tour teil“, freute sich Wanderorganisator Robert Binder. Bei bester Bewirtung und mit Musik durch die Wanderer Christa und Herbert Köberl, Sepp Hinterwallner und Josef Lampl wurde in der warmen Stube sodann der unfallfreie Abschluss aller 25 Wanderungen gefeiert. „Im heurigen Jahr wurden 240 Wegekilometer marschiert. 670 Wanderer haben daran teilgenommen“ freute sich auch Naturfreunde-Obfrau Elisabeth Preus und dankte den Organisatoren Robert Binder und Rudolf Sperl „für dieses außergewöhnliche Engagement“. Einen Hüttengutschein für besonderen Fleiß erhielten Franz und Aloisia Lurger. Sie schnürten in dieser Saison zwanzig Mal die Wanderschuhe und beteiligten sich an den Hainfelder Naturfreundewanderungen.

Zur Freude von Wanderführer Robert Binder (l.) und Naturfreunde-Obfrau Elisabeth Preus (r.) nahmen Franz und Aloisia Lurger in dieser Saison an zwanzig Wanderungen teil. Foto: Naturfreunde Hainfeld