Vari-Zwillinge im Weißen Zoo

Seltene Vari-Zwillinge haben vor einigen Wochen das Erdenlicht im Weißen Zoo in Kernhof erblickt. Sie heißen Max und Moritz und sind aktuell der absolute Besuchermagnet. „Gerade mal Handteller groß klettern sie sogar außerhalb des Gehegegitters herum und können so liebevoll von den Kindern gestreichelt werden“, erzählt Zoodirektor Rainer Zöchling. Diese vom Aussterben bedrohte Lemuren(Halbaffen-)Art ist schwarz-weiß, langfellig und „ bellt“ ähnlich wie Hunde. Die Nachzucht ist schwierig. Insgesamt gibt es nun sechs Varis im Weiße Zoo. Neben all den anderen Babys und dem lustigen Kameltheater bietet der Weiße Zoo täglich außer Montag viele weiteren Überraschungen.

Und: Im Weißen Zoo haben die Tiere Namen. „Das wird auch so bleiben. Wir wollen uns mit unseren Tieren identifizieren“, unterstreicht dazu Herbert Eder. Er bezieht sich hierbei auf die aktuelle Linie des Tiergarten Schönbrunns in Wien, wo man künftig auf Namen für die Tiere verzichten möchte, was für so einige Kritik sorgte und in den letzten Tagen in den Medien Wellen schlug.

Die Vari-Babys sind der Besuchermagnet im Weißen Zoo. Foto: Weißer Zoo