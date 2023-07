Zu Gast im Holzknechtmuseum im Revier des Stiftes Lilienfeld

„In unserem Bezirk gibt es ein Holzknechtmuseum? Wo soll das sein?“ – die Ramsauer Seniorinnen und Senioren reagierten ungläubig auf die Einladung von Senioren-Obfrau Traudl Wolfschwenger zu einem Ausflug dorthin. Es steht in keinem Führer und selbst Google gibt keine Auskunft darüber. Die Überraschung war groß: im Revier Wiesenbach des Stiftes Lilienfeld. Nach einer Fahrt steil bergan entlang der Schlucht am Moritzgraben, hinauf bis zum Fuße der Reisalpe, dort steht eine alte Holzknechthütte, heute ein Museum.

Betriebsförster Johann Schweiger hat viele Jahre hindurch liebevoll Werkzeug und Gebrauchsgegenstände der Holzknechte zusammengetragen. Er erzählte den Ramsauer Gästen Geschichte und G’schichtln, die ihrerseits, die meisten selbst „holzkundig“, in Erinnerungen schwelgten. Holzknechtraunken, frisch auf der offenen Feuerstelle von Angela Schweiger zubereitet, schmeckten köstlich und die musikalische Begleitung von Bruder Hubert Schweiger auf der Ziehharmonika trug zur gehobenen Stimmung in der Holzknechtstube, wo auch noch Betten mit originalen Strohsäcken stehen, bei. Was auch große Beachtung fand: das Kreuz vor der Hütte, errichtet aus gut erhaltenen Schienen der alten Waldbahn, „die seinerzeit viele tausende Meter Holz aus der Schlucht hinausrollte“, so Betriebsförster Schweiger.

Das Holzknechtmuseum im Revier des Stiftes Lilienfeld lohnt einen Besuch, sind seit dem Besuch die Ramsauer Seniorinnen und Senioren überzeugt. Auch wenn es in keinem Führer steht - oder vielleicht gerade deswegen.