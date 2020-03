Stolze 127 Mitglieder zählt die Seniorenbund-Ortsgruppe Eschenau, die zur Jahreshauptversammlung lud.

Bezirksobfrau Traudl Wolfschwenger überreichte Leopold Fahrafellner, der lange Jahre Organisationsreferent und Reiseleiter war, das Ehrenzeichen in Gold und Johann Wagner, er ist langjähriger Finanzreferent, das Ehrenzeichen in Bronze. Karl Nagl erhielt aus den Händen der Bezirksobfrau indes die Urkunde, die ihn zum Ehrenobmann macht.

Auch heuer wartet auf die Seniorenbund-Mitglieder wieder ein dichtes Reiseprogramm. Startschuss ist eine Wallfahrt nach Mariazell am 15. April, Abschluss die Fahrt ins Blaue am 7. Oktober. Höhepunkte bei der Rückschau auf 2019 unter Obfrau Christine Wögerer waren ein Filmnachmittag in der Pension Moser oder Besuche des Bezirksfrühlingsfestes in Hainfeld, des Tanzes in den Sommer im VAZ St. Pölten oder des Bezirkswandertages in Kaumberg.

Neue Mitglieder beim Seniorenbund sind übrigens willkommen. Anmeldungen nimmt jeder Funktionär entgegen.