PBZ Hainfeld: Mit „Nonna Anna®“ selbstbestimmt ins hohe Alter

Das Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld wurde als erste Pflegeeinrichtung in Österreich „Nonna Anna®“ zertifiziert. Dieses ist ein pädagogisch sinnvolles Beschäftigungskonzept für Demenzerkrankte und hochaltrige Menschen. Durch das Engagement von Luitgard Parzer kann nun auch erstmalig in Österreich die entsprechende Ausbildung angeboten werden.

Auf Konzept von Nonna Anna® aufmerksam geworden

„Im Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld (PBZ) steht der Mensch im Mittelpunkt. Hierfür ist die biografische Arbeit mit den Bewohnern ein essenzieller Faktor. Um der täglich gelebten Einstellung einen Namen zu geben, wurde nach einem ganzheitlichen Beschäftigungsmodell gesucht, welches sowohl Mehrwert für an Demenz erkrankte Senioren als auch für hochaltrige Menschen bot und zeitgleich die Philosophie des Hauses widerspiegelte“, sagt die Direktorin des Pflege- und Betreungszentrums Gabriela Galeta.

So wurde das Team des Hauses auf das Konzept von Nonna Anna® aufmerksam, welches bis dato in Österreich noch nicht angewandt wurde. Nonna Anna® ist ein individuell pädagogisches Betreuungs- und Beschäftigungskonzept, gestützt auf die Montessoripädagogik. Die Ziele sind ein selbstbestimmtes Leben im Alter, ein stressfreies und entspanntes Miteinander sowie ein biografisch- und bedürfnisorientierter Alltag.

„Das Konzept von Nonna Anna® ergänzt unsere Haltung sowie unser Tun und spiegelt unsere Pflegephilosophie wider. Der Mensch im Mittelpunkt ist das Credo unseres Hauses“, erklärt Pflege- und Betreuungsleiterin Waltraud Eder.

„Nonna Anna® holt verstärkt die positiven Aspekte hervor.“ Luitgart Parzer Alltagsbegleiterin im PBZ Hainfeld

Parzer ist Alltagsbegleiterin im Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld. Die tägliche Betreuung der Bewohner lag ihr schon immer am Herzen, weshalb der Wunsch nach einer Fortbildung im Bereich Beschäftigung und Betreuung wuchs. Mit Unterstützung des Pflege- und Betreuungszentrums Hainfeld und viel Eigenmotivation absolvierte sie die Ausbildung zur Nonna Anna®- Anwenderin.

Nach erfolgreicher Gründung des Vereins Nonna Anna® Österreich, dessen Obfrau Luitgard Parzer ist, bietet sie nun erstmalig in Österreich die Ausbildung zum zertifizierten Nonna Anna®-Anwender an. Das Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld fungiert hierbei als erstes Schulungszentrum in Österreich, die erste Ausbildung startet bereits Mitte November 2021.

Nun wurde das Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld von Nonna Anna® als „seniorenfreundliche Pflegeeinrichtung“ zertifiziert. „Der Wunsch nach einem möglichst selbstbestimmten Leben wird so von professioneller Seite unterstützt. Dass die Einzigartigkeit der Bewohner und deren Erfahrungen maßgeblich in die tägliche Pflege und Betreuung einfließen, ist sowohl eine Bereicherung für die Senioren als auch für die Mitarbeiter,“ gratulierte Landesrätin Teschl-Hofmeister zur Zertifizierung.

„Nonna Anna® holt verstärkt die positiven Aspekte im Leben Demenzkranker und Hochaltriger hervor. Es baut vor allem auf den noch vorhandenen Fähigkeiten auf. Durch die sinnes- und pädagogisch-orientierte Arbeit gelingt eine optimale Förderung der noch vorhandenen kognitiven Eigenschaften und emotionalen Ressourcen. Die Betreuten fühlen sich wertgeschätzt, zufriedener und können dadurch selbstbestimmter leben“, erklärt dazu Parzer.

Basierend auf speziell entwickelten Materialien baut Nonna Anna® eine Kommunikationsbrücke zu Bewohnern auf, unabhängig davon, in welcher Form sich diese artikulieren können.

„Mit der Zertifizierung werden nicht nur den Bewohnern neue Möglichkeiten eröffnet, sondern auch den Mitarbeitern. Das Konzept deckt sich mit dem von der niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur wissenschaftlich erarbeiteten Modell der Personenzentrierung und wird uns durch die Umsetzung dieser innovativen Ansätze als attraktiver Arbeitgeber hervorheben“, begrüßt die Umsetzung des Konzepts Gabriela Galeta in ihrer Einrichtung.