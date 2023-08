Sicher im Sattel Weiße Fahne am Pferdehof Pachler in St. Veit

Zur Erinnerung an diesen besonderen Tag gab es zum Abschluss das nach reiterlichen Sonderprüfungen traditionelle Gruppenfoto. Reitstallbetreiberin Susanne Braun (2. v. r.) und das Prüferinnenduo mit Petra Choc und Waltraud Gruber gratulierte dem Reiternachwuchs. Foto: Pferdehof Pachler

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

Am Pferdehof Pachler in Wiesenfeld/St. Veit jagt derzeit ein Highlight das andere. So fand kürzlich ein höchst erfolgreiches Pferdesport- und-spielturnier statt und das große Jubiläumsfest „30 Jahre Pferdehof Pachler“.

Letzten Samstag gingen dann hier für die reiterliche Fortbildung wichtige Sonderprüfungen über die Bühne. Und alle 31 Prüflinge bestanden diese mit Bravour. So durfte der Pferdesportverband elf große Hufeisen, zehn Reiterpässe, zwei Reiternadeln, sieben Reitlizenzen und ein Longierabzeichen aushändigen. Der Jubel war groß, die weiße Fahne konnte gehisst werden. Reitstallbetreiberin Susanne Braun und ihr Trainerinnenteam gratulieren allen Kandidaten herzlich.