Startschuss für den Winter – auch in Annaberg und Mitterbach

Das vergangene Wochenende brachte eine Kältewelle und auch Schnee. Da atmeten die Wintersport-Enthusiasten im Bezirk wohl auf.

Karl Weber, Geschäftsführer der Annaberger Lifte, bestätigt auf Anfrage der NÖN, dass die Lifte höchstwahrscheinlich wie geplant am 16. Dezember zum ersten Mal wieder fahren werden. Letzte Woche wurde mit der Grundbeschneiung mit Kunstschnee begonnen. Heuer konnte dies aufgrund der warmen Temperaturen erst relativ spät geschehen.

„Je früher man heuer ein Ticket kauft, desto billiger ist es“

Das Wochenende brachte dann weniger Schnee, als vorhergesagt. Auch der Wind hat für Verwehungen gesorgt. „Dennoch wird die Saison in Annaberg wohl wie geplant starten“, meint Karl Weber.

Er zeigt sich ebenfalls zuversichtlich, dass der Betrieb in den nächsten Wochen auch nicht unterbrochen werden muss, auch, wenn es nicht mehr viel schneit. „Ich gehe davon aus, dass es kalt genug sein wird, dass wir beschneien können. Kunstschnee ist kompakter als Naturschnee, deswegen kann es tagsüber auch ein paar Plusgrade haben“, sagt Weber. Der Lifte-Chef weist auch auf das flexible Preissystem hin: „Je früher man heuer ein Ticket kauft, desto billiger ist es.“

Weiters kündigt er an, dass am 24. Dezember ein „Kids Day“ stattfindet. Kinder können die Lifte an diesem Tag kostenlos nutzen. „Die Lifte sind bis 14 Uhr im Betrieb. Danach möchten auch wir unseren Bediensteten die Möglichkeit geben, alles für das Weihnachtsfest vorzubereiten“, sagt Weber.

Entscheidung bei Gemeindealpe noch nicht fix

Eigentlich hätte die Wintersport-Saison auf der Gemeindealpe Mitterbach bereits am 8. Dezember starten sollen. Bis zum Redaktionsschluss konnte die Entscheidung, ob die Lifte nun am 17. Dezember in Betrieb gehen, nicht getroffen werden.

Die Prognose sei gut, allerdings die Lage noch zu ungewiss. „Wir hoffen sehr, dass es möglich sein wird, am 17. Dezember die Skisaison zu starten, können das aber noch nicht fixieren“, sagt Stefanie Wegscheider vom Kommunikationsteam der NÖ Bahnen.

Geplant ist für den 17. Dezember auch das Saison-Opening im Terzerhaus. „Wir sind bereit! Von unserer Seite her steht der Eröffnung der Saison nichts mehr im Weg“, sagt Kevin Bauer, der neue Pächter des Terzerhauses. Bauer betreibt auch im Skigebiet Annaberg Skihütten, hat also schon Effahrung.

Für den 17. Dezember ist eine Opening-Feier geplant. Ab 13 Uhr gibt es im Terzerhaus Live-Musik. Spielen werden „Die Stritzis“, ein Duo aus dem Gölsental.

