Das Skifahren ist trotz Lockdown erlaubt. Abwinken muss witterungsbedingt vorerst allerdings die Gemeindealpe Mitterbach. „Für einen Saisonstart am 24. Dezember reicht die Schneelage derzeit nicht. Wir starten bei geeigneter Schneelage vermutlich um den Jahreswechsel“, kündigt Niederösterreich Bahnen-Sprecherin Katharina Heider-Fischer auf NÖN-Anfrage an.

Anders schaut die Situation im benachbarten Annaberg aus. „Aus heutiger Sicht gehen die Annaberger Lifte am 24. Dezember in Betrieb“, erklärt Geschäftsführer Karl Weber. Welche Lifte und Pisten geöffnet werden können, hänge von der Wettersituation in den nächsten Tagen ab. „Wir versuchen auf alle Fälle, so viel wie möglich in Betrieb zu nehmen“, verspricht Weber.

Übrigens: Wer in Annaberg fahren möchte, der muss im Rahmen der vom Bund verordneten FFP2-Maskenpflicht bei den Liften selber für den geeigneten Schutz Sorge tragen. „Da auch wir von den Bergbahnen von dieser Vorschreibung überrascht wurden, konnten wir uns darauf nicht vorbereiten und keinen entsprechenden Vorrat anlegen. Daher wird es keine FFP2-Masken von den Liften geben“, bestätigt der Annaberger Geschäftsführer.

