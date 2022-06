Lilienfelder Schulen 2021/22: „Administrativer Aufwand war enorm“

Werbung

„Das Jahr war durchwachsen. Die Belastungen waren enorm, dennoch wurden sehr gute Leistungen erreicht, was sich in 215 ausgezeichneten und 68 guten Erfolgen im Jahreszeugnis zeigt“, zieht Josef Heindl, Direktor des Gymnasiums Lilienfeld, Bilanz.

Das soziale Zusammenleben in den Klassen sei durch die Pandemie-Situation nicht gefestigt worden, wodurch viele Gespräche und Unterstützungen seitens des Lehrpersonals notwendig waren. „Dies bedeutete einen Mehraufwand in einer ohnehin schon sehr stressigen Zeit“, weiß Heindl.

In den letzten Monaten sei man allerdings zur Normalität zurückgekehrt und die Hoffnung sei groß, „dass das nächste Jahr möglichst ohne Einschränkungen durchführbar ist“.

Verlust von Motivation und Perspektive

Martin Simader, Direktor der Mittelschule Lilienfeld und MD SKI & GOLF, unterstreicht: „Ich hoffe sehr, dass die Verantwortlichen aus den letzten drei Jahren die richtigen Schlüsse ziehen werden und dann gehen wir, nach dem überfälligen Aufladen unserer Energiespeicher, wieder optimistisch und mit Freude ins kommende Schuljahr.“ Denn für ihn hat sich schon gezeigt, dass in der Pandemie einige Kinder ein wenig die Perspektive und damit auch die Motivation verloren haben: „Speziell das Verbot des Sportbetreibens und Musizierens in Vereinen oder das außerschulische Treffen von Gleichaltrigen hat in der Psyche der Kinder Spuren hinterlassen.“

In der Schwerpunktschule MD SKI & GOLF hatte man aber das Glück, die „Freiluft“-Sportarten das gesamte Schuljahr durchführen zu können. Über das Lob vieler Eltern hat er sich gefreut, denn die Herausforderungen waren tatsächlich groß: Die Corona-Testformate, die Zeitpunkte der Testungen, die Handhabung mit Kontaktpersonen und vieles mehr änderte sich permanent und sorgte bei einigen Eltern für Unverständnis.

„Dies wiederum erzeugte einen großen Kommunikations- und Erklärungsbedarf vonseiten der Schule. Unsere LehrerInnen haben es zudem geschafft, unsere Coronaerkrankten, in Quarantäne befindlichen SchülerInnen mittels Distance-Learning bestmöglich am Unterrichtsgeschehen teilhaben zu lassen“, ist Martin Simader stolz auf sein Team. Weil natürlich auch das Lehrpersonal selbst betroffen war und somit ausfiel, war der Supplierbedarf der anwesenden Kollegen groß.

Großer Tatendrang, Veranstaltungen geplant

Elternvertreter Bernhard Tröstl aus Türnitz stellt ebenso klar fest, dass das zweite Corona-Schuljahr wieder eine Belastung für alle war. „Die Lockerungen und der teilweise bereits gelernte Umgang mit der Pandemie sorgten aber für eine Erleichterung gegenüber dem ersten Jahr.“

Aus Sicht des Elternvereins freue er sich, wieder Veranstaltungen für die Kinder anbieten zu können. Bestes Beispiel sei hier der „Mitmach-Zirkus“ in der letzten Schulwoche. „Die Kinder trainieren dabei in drei Tagen ihre Fähigkeiten, um diese den Eltern bei einer großen Vorstellung zu präsentieren“, berichtet Tröstl.

Und sein Ausblick auf das kommende Schuljahr? „Corona wird nicht so schnell aus unserem Alltag verschwinden, wir müssen lernen, noch besser damit umzugehen.“ Nur durch dieses Zusammenspiel aller – Kinder, Lehrer und Eltern – könnten solche Situationen gemeistert werden: „Das stimmt mich auch für die Zukunft optimistisch“, so Tröstl.

Tatendrang herrscht zudem an der HLW Türnitz: „Gemeinsam mit meinem Team haben wir bereits viele Veranstaltungstermine wie den Tag der offenen Tür am 7. und 8. Oktober oder die Teilnahme an Infomessen in Wieselburg und St. Pölten geplant. Auch mehrtägige Schulveranstaltungen wie Wintersport- und Sommersportwoche sowie Sprachwochen im Ausland stehen bereits am Terminkalender“, so Direktorin Bärbel Koupilek. Sie wünsche sich für ihre Schüler, dass dies nächstes Schuljahr alles möglich sein werde. Gleichwohl sie ebenfalls die Herausforderungen und Belastungen der letzten zwei Jahre anspricht: „Wenn einzelne Klassen kurzfristig ins Distance-Learning wechselten, war in diesem Zusammenhang auch das Contact-Tracing eine zeitliche Belastung, zu dem wir gesetzlich verpflichtet waren. Auch die administrative Abwicklung der drei Testungen pro Woche blockierte zeitliche Ressourcen.“

Außerdem stellte die monatelange Isolierung für einzelne Schüler eine psychische Belastung dar: „Mein Team hat immer das persönliche Gespräch gesucht und bestmögliche Hilfestellungen angeboten. Die Schüler konnten beinahe rund um Uhr die KollegInnen um Rat fragen, sei es über Teams oder einfach übers Telefon. Dazu bot unsere Vertrauenslehrerin 24/7 ihre Unterstützung an“, so Koupilek.

Die Teilnahme am Jugendcoaching der HLW Türnitz, also unter vier Augen die Probleme zu besprechen, wurde ebenso in Anspruch genommen, zusätzlich zu freiwilligen Gesprächsterminen mit der Schulpsychologie.

Die Situation im Herbst? Mit einer möglichen neuen Pandemie-Welle? „Da bleibt leider Gottes hinter allen Wünschen und Planungen ein großes Fragezeichen bestehen“, weiß Bärbel Koupilek.

