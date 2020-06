Seit Jahrhunderten zentraler Anziehungspunkt für Pilger ist der Wallfahrtsort auf fast 900 Metern mit seiner Gnadenstatue der Gottesmutter und dem Jesukind. Eine persönliche Auszeit findet man in Mariazell aber nicht nur spirituell, sondern auch auf Wegen in die Wälder der nahen Hügel und Berge. Seen, anspruchsvolle Mountainbike-Touren und eine Vielzahl an Klettermöglichkeiten laden weiters ein.

„Lassen Sie im Mariazeller Land die Seele baumeln und finden Sie Raum zum Ausspannen, Auftanken und zum aktiven Erholen“, sagt Andreas Schweiger, Geschäftsführer der Mariazeller Land GmbH. Zwei neue Konzepte der Tourismusorganisation – die „Mariazeller AUGENblicke und Kraftplätze“ – sollen helfen, den Naturgenuss noch intensiver mit den Besuchern zu teilen. Weniger als zehn Minuten dauert manch Abstecher vom Ortskern ins Umland. „Die Mariazeller Kraftplätze haben ein markantes, einzigartiges Erscheinungsbild und verfügen über eine besondere Energie“, so die obersteirischen Tourismusverantwortlichen, „sie laden förmlich dazu ein, um anzukommen, abzuschalten und Kraft zu tanken.“

Unter den romantischen Top-Kraftplätzen locken unter anderem Erlaufsee, Hubertussee oder Ötschergräben. In die Ferne schauen kann man bei den zehn Aussichtspunkten wie Stehralm, Kalvarienberg oder Tonion, welche durch das Bergpanorama, die Landschaft und die Sicht auf die Mariazeller Basilika einen speziellen „AUGENblick“ versprechen.

Um in Coronazeiten kein Problem mit dem Mindestabstand zu bekommen, dient der Mariazeller Wanderstock beim Aufstieg und als Messgerät. Er ist im Sommerangebot „Wanderbares Mariazeller Land“ der Mariazeller Betriebe inkludiert. Genuss-Pinkerl, Jausenbrett, Taschenmesser und Leihwanderrucksack sollen zudem die Reise ins Grüne verschönern.