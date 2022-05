Das sind die neuen Gesichter in den Bädern des Bezirks Lilienfeld

Werbung

Darf man „Badewaschl“ überhaupt noch sagen? Was muss ein guter Bademeister mitbringen? Eine Engelsgeduld, wenn sich die ungestüme Jugend unerlaubt und unentwegt vom Beckenrand katapultiert?

Christian Grabner hat darauf die Antworten, vor allem aber trägt er die Verantwortung und ist für die Sicherheit im Hohenberger Freibad zuständig, wo die offizielle Eröffnung für den 26. Mai geplant ist.

„Annaberg hat eine kleinere, aber liebe Anlage. Wenn dort gerade nur die Jugend zugange war, drückt man schon einmal ein Auge zu.“ Grabner blickt auf seine Zeit in Annaberg zurück

Christian Grabner, der auch schon in Annaberg tätig war, ist nun neuer Badewart in Hohenberg. Foto: privat

„So gern ist der Ausdruck natürlich nicht mehr gehört, man ist Badewart, aber für manche vom alten Schlag bleibt man halt der Waschl“, schmunzelt Grabner. Er hat Erfahrung im Umgang mit den Badegästen, hat er selbigen Job doch auch schon in Annaberg gemacht.

„Annaberg hat eine kleinere, aber liebe Anlage. Wenn dort gerade nur die Jugend zugange war, drückt man schon einmal ein Auge zu. Aber schwarze Schafe kann man sich natürlich auch zur Brust nehmen und Verweise aussprechen, Rücksicht auf andere Badegäste und die älteren Semester muss jedenfalls genommen werden.“ Ein bisserl leid ist es ihm um Annaberg, aber Christian Grabner wohnt in Hohenberg – das ist daher ideal.

Abgesehen vom „Fingerspitzengefühl“ muss ein Bademeister aber genau, korrekt und auch technisch versiert sein. „Es gibt wirklich viel zu beachten, allein die Hygienevorschriften, zwei bis dreimal täglich Kontrollen des Wassers, ob die Werte auch passen“, weiß Grabner. Aber nicht nur die Technik gilt es im Auge zu behalten: „Man muss auch aufmerksam und präsent sein“, so der Hohenberger Badewart.

Nach dem Schwimmen kommt das Schlemmen

Kulinarisch präsent sind in Hohenberg wieder die Naturfreunde, sie pachten erneut das Badebuffet. „Dafür möchten wir uns bei ihnen bedanken. Mehrere Naturfreundemitglieder wechseln sich selbstständig mit der Bewirtung ab. Wir haben im Badbuffet immer warme und kalte Gerichte. Besonders freut uns, dass es immer mehrere Menüs zur Auswahl gibt und diese immer frisch gekocht werden“, erzählt geschäftsführender Gemeinderat Ferdinand Lerchbaumer.

Das Hohenberger Bad lockt ebenso Radler für die schnelle Abkühlung: „Es gi bt wieder das Kurzticket für Radfahrer, dieses kostet 2,10 Euro“, freut sich Lerchbaumer.

Badbuffets werden auf Vordermann gebracht

In Lilienfeld und St. Aegyd sind Damen für die Kulinarik zuständig. Nadine Tuschetschläger nimmt sich des Badbuffets in St. Aegyd an. „Bürgermeister Karl Oysmüller ist mit der Info auf mich zugekommen und ich habe mich entschlossen, das Buffet zu übernehmen. Ob es noch im Mai oder erst im Juni losgeht, entscheidet das Wetter“, lacht die junge Wirtin.

Margit Unterhuber führt ab dieser Saison das Buffet im Lilienfelder Freibad. Foto: privat

Sie hat erst im Dezember das Gasthaus „Zum goldenen Hirsch“ in St. Aegyd aufgesperrt und möchte im Herbst, also nach der Badesaison, auch die Disco öffnen. Sie finde es recht wichtig für den Ort, dass sich etwas tut – und trägt so zur Belebung St. Aegyds bei.

Das Badbuffet soll nun noch auf Vordermann, besser gesagt Vorderfrau, gebracht werden, bevor der Duft von Langos, Schnitzelsemmeln und Pommes über das Freibad zieht. Nadine Tuschetschläger möchte hier bei den Klassikern bleiben. Außerdem habe sie vor, zwei, drei Veranstaltungen oder lange Abende zu organisieren, „vielleicht mit Spanferkel“, macht sie Gusto auf den Sommer.

Den Lilienfelder Badegästen ist die gelernte Hotelkauffrau Margit Unterhuber keine Unbekannte, war sie doch schon über viele Jahre im Badbuffet als Unterstützung für ihren Schwager Anton Unterhuber tätig. Weil er sich in die wohlverdiente Pension verabschiedet hat, wird sie nun neue Pächterin. Ihr Konzept: „Altbewährtes, wie unsere hausgemachten Langos, werden bleiben. Gesunde Snacks sollen ins Programm kommen.“

Zusätzlich will sie Thementage anbieten. Dass weiterhin Regionales angeboten wird, bestätigt Ortschef Wolfgang Labenbacher, der etwa auf geräucherte Forellen aus Türnitz oder Schafmischkäse aus Eschenau verweist. Bis zu Beginn der Badesaison soll das Badbuffet jedenfalls in frischem Glanz erstrahlen. „Die gesamte Einrichtung wird erneuert, ebenso die Wasser- und Abwasserleitungen sowie die E-Installationen“, präzisiert Labenbacher.

