Franzosen strandeten in Traisen – die Bevölkerung war da, um zu helfen

Mit ihrem Camping-Wagen wollten zwei junge Französinnen und ein Franzose diesen Sommer Europa erobern. Auf den Bundesstraßen Deutschlands und Österreichs machten sie sich auf den Weg nach Ungarn. Doch ihre Fahrt endete abrupt und ungewollt am Freitag in Rotheau - denn der Bus wollte nicht mehr. Was ihnen dann widerfuhr, war eine Welle der Hilfsbereitschaft.

Zuerst brachte die Polizei und Feuerwehr sie nach Rotheau zu einem Abstellplatz. Hilfe bekamen die drei vom Traisner Transportunternehmer Andreas Trost und seine Nachbarin Angelika Fritz, die wie es der Zufall so will Französisch unterrichtet. Andreas Trost schaffte es, den Lkw trotz kaputter Kupplung in Bewegung zu setzen und parkte ihn vor dem Campingplatz Wallentin, wo die jungen Leute die Infrastruktur nutzen konnten. Sie erfreuten sich der österreichischen Gastfreundschaft bei Angelika Fritz und unternahmen gemeinsam sogar eine Wanderung mit ihrem Hund Pablo.

Am Montag gelang es dem Mechanikerteam der Firma Trost, die Kupplung in mehrstündiger Arbeit zu reparieren, was nicht einfach war, denn der Lkw war Baujahr 1988. Und nicht nur das — die Reisenden mussten auch nichts dafür bezahlen. Ihre Fahrt konnte dann zwar weiter gehen, aber nach Traisen möchten sie gerne einmal zurückkehren.