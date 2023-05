Hochkarätige Kunst im Stift Lilienfeld

Die Sommerakademie Lilienfeld (SAL), seit Jahren ein unverzichtbarer Bestandteil des kulturellen Lebens in Niederösterreich. Sie stellt einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung von Musikbegeisterten, Kindern und geübten Studierenden dar, sie verbindet Menschen und Kulturen.

Bei der diesjährigen 42. Internationalen Sommerakademie, die von 2. bis 16 Juli stattfindet, wird das musikalische Programm ähnliche Schwerpunkte umfassen wie 2022. „Angeboten werden Kurse für Tasteninstrumente, Streichinstrumente, Holz- und Blechblasinstrumente, Chor, Gesang und Theorie“, verrät SAL-Präsidentin Karen de Pastel.

Am Sonntag, 2. Juli, wird die SAL mit der Orgelsolomesse von Joseph Haydn beim Eröffnungsfestgottesdienst in der Stiftsbasilika um 10 Uhr eröffnet. Hauptzelebrant ist Abt Pius Maurer. Der Präsident des NÖ Landtages, Karl Wilfing, in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wird die Eröffnung vornehmen. Am gleichen Abend folgt das Eröffnungskonzert mit Aufführung zweier Kantaten, die von Johann Sebastian Bach vor 300 Jahren komponiert und uraufgeführt wurden, unter dem Dirigat von de Pastel. Die Kantate „Herz und Mund und Tat und Leben“, BWV 147, wurde für das Fest Mariä Heimsuchung (2. Juli) und die Kantate „Lobe den Herren, den mächtigen König“, BWV 137, für das Fest Mariä Himmelfahrt (15. August) - auch der wichtigste Feiertag des Zisterzienserordens - komponiert. „Im Rahmen dieses Konzertes werden die Brandenburgischen Konzerte Nr. 4 und 5 von Bach aufgeführt. Ausführende sind der Stifts-Chor Lilienfeld und Kirchenchor Wilhelmsburg, Solisten der SAL und das KünstlerOrchester Wien/Lilienfeld“, kündigt de Pastel an. Im Laufe der zwei Kurswochen werden Festgottesdienste und Konzerte mit historischen Instrumenten, zeitgenössischer Musik sowie mit Kinder- und Erwachsenenchören gestaltet. Das Amadeus Brass und Freunde wird unter dem Motto Big Band Favorits das Programm abrunden.

