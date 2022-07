120 Studierende und viele Konzerthighlights in Lilienfeld

Werbung

Die 41. Sommerakademie Lilienfeld (SAL) ist Geschichte. 120 Studierende aus dem In- und Ausland genossen den Unterricht bei anerkannten Lehrenden. „Auch viele Kinder unter zehn Jahren traten bei den Konzerten auf und ernteten begeisterten Applaus“, freut sich SAL-Präsidentin Karen De Pastel. Der Bogen der Konzerthöhepunkte spannte sich von der in Lilienfeld zum ersten Mal aufgeführten Missa solemnis von Beethoven unter der Leitung von Karen De Pastel bis hin zur Schubertiade anlässlich des 250. Geburtsjahres von Patriarch Erzbischof Johann Ladislaus Pyrker.

Insgesamt standen 14 durchwegs gut besuchte Konzerte am Programm – drei Dozentenkonzerte und elf Konzerte der Teilnehmer. Am 14. Juli konzertierte das Amadeus Brass Ensemble unter dem Motto „Big Band Highlights“ im Prälatenhof des Stiftes. 180 Personen besuchten allein diese beliebte Veranstaltung. „Es herrschte allgemein in den zwei SAL-Wochen eine fröhliche und entspannte Atmosphäre unter den Künstlern“, zieht De Pastel zufrieden Bilanz.

