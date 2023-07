Stift Lilienfeld als Musikmetropole

Die 42. internationale Sommerakademie im Stift Lilienfeld, Treffpunkt und Ort der Fortbildung von Musikern aus dem In- und Ausland ist vorüber.

Präsidentin Karen De Pastel berichtet zufrieden: „32 Lehrende und 120 Studierende genossen eine großartige musikalische Zusammenarbeit in den Räumen des Stiftes Lilienfeld, des Gymnasiums und der Mittelschule und tauschten mit großem Enthusiasmus ihre Ideen und Erfahrungen aus vielen Ländern aus.“ Die Früchte dieses ausgezeichneten Miteinander zeigten sich, so De Pastel, „bei den neun hervorragenden Konzerten der Studierenden.“ Auch viele Kinder nahmen an den Kursen teil. „Das Konzert-Publikum staunte über das große Können dieser Kleinen“, freut sich De Pastel. In der ersten Woche fand ein Auswahlspiel in Kooperation mit Thomastik-Infeld Wien für alle Violine-Studierende unter der Leitung des Star-Geigers Julian Walder statt. Als Preis erhielten die Gewinner Dynamo-Sets (Violinsaiten) der Thomastik Firma. Den ersten Preis erhielt Norman Spaeth (19 Jahre alt), und Laura Mörtl (13 Jahre) und Zoe Haas (17 Jahre) erhielt je einen zweiten Preis.

Nach dem phantastischen Eröffnungskonzert mit Werken von Johann Sebastian Bach unter der Leitung der Präsidentin Karen De Pastel (aufgenommen vom TV21) erlebten die Zuhörer vier ausgezeichnete Konzerte der Lehrenden. Hervorzuheben sind die Vokalisten Claudia Guarin, Monica Chavez und Florian Pejrimovsky, der zwei beeindruckende Lieder von Karen De Pastel nach Texten von Johann Ladislaus Pyrker zum Besten gab, virtuos von der Komponistin begleitet. Ebenso brillierte die Violinistin Marianne Ronez mit historischen Instrumenten, Mennan Bërveniku erwies sich als Klavierfeuerwerk in der Rolle des Korrepetitors, Christophe Pantillon glänzte mit seinem Violoncello und das Trio mit Simon Reitmaier (Klarinette), Susanna Ehn-Riebl (Violoncello) und Mennan Bërveniku (Klavier) beeindruckten mit ihrem feinfühligen Spiel ganz besonders. Anlässlich des fünften Todestages ihrer Mutter Irmtraut Helene Maria De Pastel trug Karen De Pastel einfühlsam und mit überzeugender Diktion Gedichte ihrer Mutter vor.

Am 13. Juli erlebten die Zuschauer wieder ein fulminantes und sehr gut besuchtes Konzert mit dem Amadeus Brass Quintett und Freunden unter dem Motto Big Band Favorits im Cellarium des Stiftes. Zwei schöne Gottesdienste mit den Lehrenden und Studierenden rundeten am Ende jeder Woche der erfolgreichen Sommerakademie Lilienfeld ab.