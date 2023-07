Premiere für Englisch Summer Camp in Lilienfeld

Unter dem Titel „Train me"!“ fand das erste Englisch Summer Camp von Frau in der Wirtschaft Lilienfeld und !Biku in der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle in Lilienfeld statt. In zwei Gruppen übten die Kinder zwischen sieben und 14 Jahren mit Native Speakern auf spielerische Art Englisch.

In der ersten Ferienwoche wurden daher nicht nur Kenntnisse über die Wirtschaft in Englisch vermittelt, sondern es kam auch der tägliche Sport nicht zu kurz. Die Highlights waren Betriebsbesuche in der Bäckerei Schindl, bei der Firma Kollar und bei den Firmen Neuman und Prefa. Neben einem Backworkshop und einem Zukunftsworkshop über Nachhaltigkeit wurden auch die Aluminiumprodukte der Firma Prefa den Kindern vorgestellt.

Am letzten Tag präsentierten die Kinder ihren Eltern schließlich die rasch erworbenen Englisch-Kenntnisse. Unterstützung für das Camp gab es auch von der Stadtgemeinde Lilienfeld und beim Fleischfürsten Kerschner.