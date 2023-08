Kaumbergs Topothekare bereiten sich für den Herbst vor

Topothekarbeit erfolgt im Hintergrund und man merkt als Außenstehender kaum, wie viele Stunden am Computer dafür notwendig sind. Alles, was man in der Kaumberger Topothek sehen kann, wurde von den Topothekaren gesammelt, aussortiert, eingescannt, in sehenswerte Qualität gebracht und online gestellt. Oftmals ist es nötig, viele Nachfragen bei verschiedenen Leuten zu stellen, um die Beschriftungen vornehmen zu können. Deswegen wird die Sommerpause, in der keine Stammtische stattfinden, auch oft dazu genutzt, um neues Bildmaterial zu beschaffen.

„Natürlich gibt es bei uns auch ein Sommerloch und wir arbeiten nicht so viel daran wie im Herbst“, erklärt Anna Maria Reischer von der Topothek. Dennoch sei man stets auf der Suche nach neuen Bildmaterial um im Herbst wieder einige neue Schnappschüsse herzeigen zu können. „Wenn es Menschen gibt, die uns Bildmaterial zur Verfügung stellen wollen, kann man das jederzeit tun. Wir freuen uns immer sehr über neues Material“, so Reischer. Erst kürzlich habe man zum Beispiel historische Aufnahmen der Bäckerei Singraber bekommen. „Wir haben Bilder des Originalplakats der Eröffnung zugesendet bekommen“, freut sich Reischer. Dieses gibt es bereits auch in der Topothek zu bewundern.

Die Bäckerei Singraber feiert heuer ihr 100 jähriges Bestehen. Das Plakat zur Eröffnung vor 100 Jahren wurde erst kürzlich in den Bestand der Topothek aufgenommen. Foto: Michael Singraber

Damit man für den Beginn der Stammtische im Oktober und den Kaumbergen die Topothekare noch besser vorstellen kann, startete das Team Anfang Juni mit der Vorstellung der Mitarbeitenden auf der Gemeindehomepage. In regelmäßigen Abstand werden hier die fünf Topothekarinnen und Topothekare, Harald, Mittermüller, Joachim Neuhäuser, Aloisia Panzenböck, Doris Radinger und Anna Maria Reischer vorgestellt. Wie läuft es ab, wenn Menschen ihr privates Bild- oder Textmaterial zur Verfügung stellen? Was ist im Hintergrund zu tun? Wie viel Zeit wird dafür aufgewendet? Warum macht man sich diese fortwährende Freiwilligenarbeit zum Hobby? All diese Fragen werden dabei ausführlich beantwortet. Für den ersten Stammtisch im Herbst überlegt man derzeit noch an einem Thema. „Wir machen uns hier gerade noch Gedanken dazu und werden“, versichert Reischer.