Mariazeller Bürgeralpe: Naturspiele, Konzerte und vieles mehr

Die Sommersaison steht in den Startlöchern. Auch die Bürgeralpe Mariazell sorgt in diesem Jahr mit einem Orientierungsspiel in der freien Natur für eine neue Attraktion.

Das Spiel heißt „Orientierung“ und findet im WanderWunderWald statt. Dort sind mehrere Kontrollpunkte verteilt und jede dieser Stationen wurde einem speziellem Waldtier gewidmet. Für das Erlebnisspiel erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Karte, die bei der Postensuche durch den Wald als Hilfe dienen soll. Das Kinderangebot des WanderWunderWaldes zeichnet sich durch seine Vielfalt aus und bietet Kindern die Möglichkeit, auf spielerische Art und Weise Wissen zu erwerben.

Die Waldeisenbahn ist ebenfalls perfekt für Familien geeignet und nimmt Gäste auf eine atemberaubende Rundfahrt um den Wald- und Kristallsee mit. Weiters gibt es in der Nähe der Bürgeralpe zahlreiche Wanderwege wie den „Drei-Seen-Blick“, der einen einzigartigen Blick auf den Kristallsee, den Erlaufsee sowie den Hubertussee bietet. Für Pärchen dürfte sich das „Picknick am Berg“ besonders gut eignen, denn hier erhält man bei einer Buchung einen Picknickkorb mit herzhaftem Essen darin wie Brot, Speck, Wurst, Käse, Eiern und mehr. Für einen größeren Hunger kann dem Berggasthof ein Besuch abgestattet werden. Hier wird man mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnt und kann über den Panoramawintergarten einen idealen Blick auf die heimische Bergwelt genießen.

Im Juli und August darf sich außerdem auf heimische Pop-, Schlager- und Volksmusikstars gefreut werden, die ihre Konzerte auf der Seebühne auf dem 1.270 Meter hoch gelegenen Bergsee abhalten. Den Auftakt der Sommersaison machen die Seer mit einem Doppelkonzert am 13. und 14. Juli. Diese spielen im Jahr 2023 ihr 20. und 21. Konzert auf der Seebühne der Bürgeralpe, womit die Location zu dem meistgespielten Ort in der Seer-Historie gehört. Zu Ehren der österreichischen Band erhält der Bürgeralpe-Express daher eine eigens gebrandete Seer-Gondel. Doch auch viele andere Musiker treten dieses Sommer auf. Josh & Thorsteinn Einarsson folgen am 27. Juli mit einem Auftritt, ehe am 10. August die Draufgänger spielen. Am 18. August tritt die österreichische Musikerin Melissa Naschenweng auf. Nähere Informationen zu den Konzerten sind online unter www.buergeralpe.at/sommer/konzerte-am-bergsee zu finden.

Neues Kombi- Ticket für Bürgeralpe

Die Bürgeralpe Mariazell bietet außerdem ein neues WanderWunderWerk- Kombiticket für Besucherinnen und Besucher an. Dieser ermöglicht Gäste alle möglichen Attraktionen der Bürgeralpe an dem jeweiligen Tag beliebig oft zu nutzen.

Für Erwachsenen kostet das Kombiticket inklusive Berg- und Talfahrt 36 Euro, während die Kosten für Kinder bis 15 Jahre 25 Euro betragen.

Über die Bürgeralpe Mariazell

Die Mariazeller Bürgeralpe zählt zu den begehrtesten Ausflugszielen in der Steiermark und befindet sich nur wenige Minuten von der Basilika Mariazell entfernt. Auch die Einseilumlaufbahn „Bürgeralpe Express“ ist im Ortszentrum vorzufinden und bringt Besucherinnen und Besucher verlässlich in kürzester Zeit auf das Gipfelplateau, das sich auf 1.270 Metern Seehöhe befindet. Im Winter ist die Bürgeralpe ein ideales Ziel für Skifahrer, Tourengeher und Rodler, während im Sommer unter anderem Attraktionen wie die Waldachterbahn, die Waldeisenbahn oder die Arche des Waldes bei Urlauberinnen und Urlaubern beliebt sind.

Dass die Bürgeralpe Mariazell und ihre Attraktion einen hohen Beliebtheitsgrad erfahren, macht sich auch an den zahlreichen Preisen bemerkbar, die die Bürgeralpe unter anderem beim Internationalen Skiareatext 2022 gewinnen konnte. So konnten Auszeichnungen mit Gold etwas in den Kategorien Familienberg, Events, Kinderangebot und Fun & Action erreicht werden. Darunter fielen die Attraktionen „WakeAlps“, die höchstgelegene Wassersportanlage Europas, sowie die Waldachterbahn „Flylinas Hexenflug“, die mitten durch den WanderWunderWald führt.

Weitere Informationen zu der Mariazeller Bürgeralpe können unter www.buergeralpe.at/sommer angesehen werden.

