Gerda Esche stammt aus Lilienfeld und hat als Obfrau der Ägyptologischen Gesellschaft Wien die Initiative zu einer besonderen Ausstellung ergriffen. Erstmalig werden in der Stiftsbibliothek Lilienfeld von 10. Juli bis 31. Oktober zwei wertvolle Bücher aus dem 19. Jahrhundert gezeigt, in denen Reisen deutscher und französischer Forscher nach Ägypten mit Zeichnungen von Bauwerken, Hieroglyphen, Wandmalereien und verschiedenen Artefakten festgehalten wurden.

„Der durchschlagende Erfolg dieser Bücher war maßgeblich für die Entwicklung des Faches Ägyptologie im 19. Jahrhundert“, weiß Abt Pius Maurer. Mit Illustrationen und Beschreibungen in zahlreichen Schautafeln kann in der Ausstellung „Ägypten einst & jetzt, Reiseberichte aus dem 19. Jahrhundert in Büchern der Stiftsbibliothek Lilienfeld“ die Reise der Autoren mitverfolgt werden. „Diese konnten auch Zeichnungen von Bauwerken anfertigen, die heute längst verschwunden sind“, nennt der Lilienfelder Abt ein weiteres Detail. Konkret handelt es sich um die Bücher von Vivant Denon („Voyage dans la Basse et la Haute Egypte pendant les campagnes du general Bonaparte“, Paris 1802) und Georg Ebers („Aegypten in Bild und Wort“, Stuttgart und Leipzig 1879). Im Rahmen der Ausstellung ist mit einer kleinen Kinderecke auch für die Unterhaltung der jüngsten Gäste gesorgt. Die Eröffnung findet am Freitag, 9. Juli, um 19 Uhr durch Abt Pius Maurer statt.