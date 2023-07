Photovoltaik-Anlagen boomen auch im Bezirk Lilienfeld

Der Niederösterreichische Netzbetreiber Netz NÖ hat bis Mitte des Jahres schon 22.076 Photovoltaik-Anlagen im Bundesland fertiggemeldet. Somit liegt man weit über dem Rekord im letzten Jahr. EVN Vorstandsdirektor Franz Mittermayer erklärt: „Damit speisen bereits weit über 75.000 PV-Anlagen in unser Netz. Schon jetzt befinden sich rund 25 Prozent der Sonnenkraftwerke Österreichs hier in Niederösterreich.“ Auch im Bezirk Lilienfeld ist die Nutzung von Sonnenstrom beliebt. Im ersten Halbjahr 2023 wurden 532 Fertigmeldungen registriert, das ist ein Zuwachs von 304 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022.

Mit diesen Entwicklungen ist Niederösterreich nicht mehr nur Vorreiter in der Windkraftnutzung, sondern auch Nummer 1 in der Nutzung von Sonnenkraft. „An manchen Sommertagen übersteigt allein die Produktion aus Sonnenkraft den Gesamtstromverbrauch in Niederösterreich“, so Franz Mittermayer. Erst vor kurzem wurde die 1.000 Megawatt Sonnenstrom-Grenze geknackt, diese Zahl entspricht der Leistung aller vier niederösterreichischen Donaukraftwerken.

Netz NÖ verfügt in Niederösterreich über ein modernes Leitungsnetz mit einer Gesamtlänge von 54.000 km Mittel- und Niederspannungsleitungen sowie rund 1.400 km Hochspannungsleitungen. Durch diese wird Strom transportiert und verteilt. Jährlich werden 320 Millionen Euro investiert, um das Stromnetz auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Zusätzlich engagiert sich Netz NÖ in Forschung- und Entwicklungsbereichen betreffend Batteriespeicher oder E-Mobilität.