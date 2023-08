Spatenstich Ein Top-Schulzentrum für Mariazell

Volksschule, Mittelschule, Ganztagesschule und Polytechnikum sowie die Musikschule werden in einem Gebäudekomplex untergebracht. Foto: Stadtamt Mariazell

D as geplante Schulzentrum in Mariazell soll so einige Vorteile mit sich bringen. Der Abschluss des Projekts wird auf 2025 im Frühjahr geschätzt.

Der feierliche Spatenstich für das neue Schulzentrum erfolgte am 17. August. Bei strahlendem Sonnenschein waren in Mariazell Landeshauptmann Christopher Drexler, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der eingeschulten Gemeinden Mitterbach und Annaberg, Vertreter des Totalunternehmers Firma Porr und Projektentwickler von Brucker Wohnbau sowie zahlreiche Vertreter des öffentlichen Lebens mit dabei. Landeshauptmann Drexler betonte dabei die Wichtigkeit des Projekts: „Investitionen in die Zukunft unserer Kinder zählen zu den vornehmsten Aufgaben. Deshalb ist es uns besonders wichtig, einen Beitrag zu leisten und optimale Rahmenbedingungen zum Lernen und Heranwachsen zu schaffen. Der Bildungscampus in Mariazell ist ein kommunales Vorzeigeprojekt in vielerlei Hinsicht. Einerseits wird über geografische Grenzen hinweg zusammengearbeitet und andererseits eine exzellente Verbindung von Bildungs- und Kulturstätte geschaffen. Hier entsteht ein Zukunftsprojekt für die Bewohnerinnen und Bewohner Mariazells und der eingeschulten Gemeinden." Generationenübergreifendes Projekt über Landesgrenzen hinweg Anfang Juli fiel der Startschuss für die Sanierung und Erweiterung des Bildungscampus Mariazell. Es handelt sich hier - wie Bürgermeister Walter Schweighofer hervorhob - „nicht nur um ein generationenübergreifendes Projekt, sondern durch die Schüler aus Wildalpen und jene der niederösterreichischen Gemeinden Mitterbach und Annaberg auch um eine gemeinsame Angelegenheit über Bezirks- und sogar Landesgrenzen hinweg." Darüber hinaus sei dieses Projekt auch „ein absolutes Bekenntnis zur Stärkung des ländlichen Raumes in Bezug auf Bildung und Kultur". Die Stadtgemeinde Mariazell investiert mit den eingeschulten Gemeinden mit rund 22 Millionen Euro in Neubauten, Sanierungen und Erweiterungen. Ziel sei es, damit bestmögliche Rahmenbedingungen sowohl für Schüler als auch Lehrpersonal zu gewährleisten. Das Zeichnen der Projektierung liegt in den Händen der Firma Brucker Wohn- und Kommunalbau GmbH, unterstützt durch das Architektenteam A3 und AHP. Für die Errichtung wurde die Firma Porr beauftragt. In Absprache mit der Bildungsdirektion Steiermark wird auf einer Bruttogeschoßfläche von etwa 7.000 Quadratmetern gebaut. Volksschule, Mittelschule, Ganztagsschule und Polytechnikum sowie die Musikschule werden in einem Gebäudekomplex untergebracht. Für den Hauptbereich der Pflichtschulen wurde eine funktionale Variante entwickelt, die das äußere Erscheinungsbild des bestehenden Baukörpers weitgehend belässt und mit untergeordneten Zubauten an drei Gebäudeseiten ergänzt. Die Zubauten betreffen die Verwaltung, zusätzliche Klassenräume für die Volksschule, Turnsäle inklusive Umkleidekabinen und Sanitäreinrichtungen sowie eine Aula, die ebenso für schulexterne Zwecke verwendet werden kann. Dadurch ergibt sich natürlich auch ein kultureller Mehrwert. Neben modernsten Räumlichkeiten besticht das neue Schulzentrum auch durch zahlreiche nachhaltige Maßnahmen. Wandoberflächen und Deckenverkleidungen werden in einem hohen Maß aus Sichtholz bestehen, auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage montiert, geheizt wird mit der bereits vorhandenen Fernwärme der Stadtbetriebe Mariazell. Die Fertigstellung des Projektes ist für April 2025 geplant.