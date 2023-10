Start für den Kindergartenzubau in Lilienfeld

Die Stadtgemeinde Lilienfeld errichtet in den kommenden Monaten im Rahmen der „blau-gelben Kinderbetreuungsoffensive“ einen Zubau beim Lilienfelder Kindergarten sowie eine Tagesbetreuungseinrichtung (TBE) für die Kleinsten. Dies geschieht in enger Projektpartnerschaft mit dem Stift Lilienfeld.

„Derzeit gibt es im Kindergarten Lilienfeld drei Kindergartengruppen. Geplant ist nun die Erweiterung des bestehenden dreigruppigen Kindergartens um eine zusätzliche Gruppe“, informiert Bürgermeister Manuel Aichberger. Dazu wird am Standort Klosterrotte 6 ein Zubau zum Bestandsgebäude errichtet. Für die Unterbringung der eingruppigen Tagesbetreuungseinrichtung (TBE) für die Kleinsten sollen derzeit leerstehende Räumlichkeiten im Erdgeschoß des Gebäudes Klosterrotte 4, das im Eigentum des Stiftes Lilienfeld steht adaptiert werden.

Bereits im April 2023 hat eine Projektauswahlsitzung stattgefunden, bei der aus insgesamt vier Umsetzungsvorschlägen das Projekt der „Baukooperative GmbH“ aus Laaben als „Siegerprojekt“ auserkoren wurde. Das Auswahlgremium bestand dabei aus allen Stadträten, dem Vizebürgermeister und Bürgermeister. Fachlich beratend begleitet wurde die Jury dabei vom städtischen Bauamt sowie einem weiteren, beim Bauvorhaben nicht anbietenden Architekten. Bei der Projektauswahl wurden im Vorfeld definierte Bewertungskriterien angelegt, wie etwa Funktionalität des Entwurfes, städtebauliche Einbindung, Beauftragung regionaler Firmen, Wirtschaftlichkeit (Kosten, Energieeffizienz, Konstruktion,…). Die betroffenen Abteilungen des Landes NÖ, die Abteilungen „Landeshochbau“ und „Schulen & Kindergärten“ sowie auch die Kindergartenleitung, waren vor Ort und sind in das Vorhaben involviert.

1,5 Millionen Euro Kosten, um 47 Prozent Förderung wird angesucht

Die geschätzten Gesamtkosten für das Siegerprojekt belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro, wobei um eine 47%-Förderung beim NÖ Schul- und Kindergartenfonds angesucht werden wird. Bereits in der Gemeinderatssitzung im Juni wurden daher im Sinne eines „Startschusses“ die „Planung Einreichung und Ausführung“, an die „Baukooperative GmbH“ aus Brand-Laaben in Höhe von 79.800 Euro sowie die „Ausführungsstatik“ an DI Ferdinand Toms um 13.800 Euro vergeben.

„Da das im Eigentum des Stiftes Lilienfeld stehende Gebäude Klosterrotte 4 die zukünftige Tagesbetreuungseinrichtung beherbergen soll und damit einen wesentlichen Projektteil bildet, waren mit dem Stift Lilienfeld über den Sommer noch Detailgespräche zu führen und entsprechende Verträge vorzubereiten, ehe mit dem Bau tatsächlich begonnen werden konnte. Auch das Bundesdenkmalamt ist in das Baugeschehen intensiv eingebunden und unterstützt das Projekt großartig“, führt dazu Aichberger aus.

Dieses Vorhaben ist ein Meilenstein im Kinderbetreuungsangebot unserer Stadt. Manuel Aichberger, Bürgermeister von Lilienfeld

Und: „Wir sind mit dem Stift Lilienfeld übereingekommen, dass erste vorbereitende Baumaßnahmen beim Gebäude Klosterrotte 4 noch heuer starten, was mit dem offiziellen Spatenstich ab sofort auch geschieht.“ Dies sei „ein großes Entgegenkommen des Stiftes und wichtig für die Einhaltung des straffen Bauzeitplanes.“ Alles soll im Herbst 2024 bezugsfertig sein. Entsprechende Verträge mit dem Stift und konkrete Auftragsvergaben sind für die Dezembersitzung des Gemeinderates vorgesehen. „Dieses Vorhaben ist ein Meilenstein im Kinderbetreuungsangebot unserer Stadt. Durch die zusätzliche vierte Gruppe sollen Kapazitäten für die Kinderbetreuung bereits ab zwei Jahren geschaffen und dadurch eine bisherige Betreuungslücke geschlossen werden. In der TBE können Kinder dann theoretisch sogar ab 0 Jahren betreut werden, was es bisher in Lilienfeld noch gar nicht gab“, ist Stadtchef Manuel Aichberger sichtlich zufrieden und stolz auf das Projekt.

Stadtrat Thomas Gravogl kennt in seiner Funktion als Leiter des stiftlichen Bauamts Details zum Baugeschehen der nächsten Wochen: „Wir werden in den nächsten Wochen mit unseren eigenen Arbeitern primär bauliche Vorbereitungsmaßnahmen treffen, wie etwa das Entfernen der hölzernen Gartenhütten hinter dem Gebäude oder mit ersten Grabungsarbeiten beginnen.“

Im Rahmen der blau-gelben Kinderbetreuungsoffensive nehmen das Land Niederösterreich und die NÖ Gemeinden insgesamt 750 Millionen Euro in den kommenden Jahren für den Ausbau der Kinderbetreuung in die Hand. „Ein klares Bekenntnis zu unseren Familien in Niederösterreich“, sagt Landesrätin ChristianeTeschl-Hofmeister, bei dem „die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Wahlfreiheit der Familien oberstes Gebot sind.“ Mit der Aufnahme Zweijähriger wolle man die Schließung der Karenzlücke in Niederösterreich schaffen, so Teschl-Hofmeister. Dabei unterstrich sie noch einmal die Wahlfreiheit: „Niemand muss sein Kind ab zwei Jahren in einen Kindergarten zur Betreuung geben, aber die Möglichkeit für die Familien soll vorhanden sein.“