Lkw stürzte in St. Veit in die Tiefe

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am Dienstagvormittag in Steinwandleiten. Dort werden, oberhalb des dortigen Steinbruchs, gerade Güterwegebauarbeiten vorgenommen. Dabei passierte ein folgenreiches Missgeschick. Ein Lastwagen geriet plötzlich ins Rollen und stürzte über eine Böschung rund 60 Meter in die Tiefe ab.

Zuerst befürchteten die Einsatzkräfte, dass der Lenker eingeklemmt sei, zum Glück befand sich aber niemand im Fahrzeug. Foto: FF Wiesenfeld, Werner Planer, Werner Planer

Ein Steinbruchmitarbeiter, der Augenzeuge des Geschehens wurde, verständigte umgehend den Notruf. Im ersten Moment war nicht festzustellen, ob sich im Führerhaus ein Lenker befindet. Sofort wurden die Feuerwehren Wiesenfeld, St. Veit und Traisen-Markt alarmiert. Rasch konnte aber Entwarnung gegeben werden. Es befanden sich keine Person im Fahrzeug. Die betroffene Firma ließ das Gefährt selber bergen, sodass ein weiterer Einsatz der Feuerwehren nicht mehr nötig war. Es wurde niemand verletzt.