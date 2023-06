Mini-Verkehrszeichen für Lilienfelds Volksschule

Ob auf dem Weg in den Kindergarten, in die Schule oder auf dem Heimweg. Kinder sind bereits in jungen Jahren Teil des Straßenverkehrs und dies nicht immer in der sicheren Gegenwart der Eltern. Daher ist es wichtig, dass die Verkehrserziehung schon im Kindergarten und später in der Schule den Kinder adäquat vermittelt wird.

„Verkehrserziehung hat daher zum Ziel, die Kinder frühzeitig auf ein sicheres Verhalten im Verkehr vorzubereiten, denn spätestens dann, wenn sie den Schulweg alleine bewältigen müssen, sollten Kinder sich im Straßenverkehr zurecht finden“, bringt es Bürgermeister und Sicherheitsgemeinderat Manuel Aichberger auf den Punkt.

Bildungsgemeinderätin Martina Wagner-Lichtenegger, selbst dreifache Mutter, ergänzt: „Der Bildungs- und Erziehungsauftrag in Kindergarten und Schule beinhaltet, dass Kinder lernen, selbstständig zu werden und Verantwortung für ihr Tun zu übernehmen. Und damit müssen sie auch auf die Teilnahme im Straßenverkehr vorbereitet werden. Denn Kinder nehmen im Laufe ihres Lebens immer intensiver als Verkehrsteilnehmer am Straßenverkehr teil.“

Auch Firmenchef Christoph Hickelsberger, der die Verkehrsschilder an die Schule gespendet hat, meldet sich zu Wort: „Dem Thema Verkehr kann man sich durch dessen Lebensnähe auf viele verschiedene Arten nähern, denn sobald Kinder aus dem Haus treten, werden sie damit konfrontiert. Verkehr gibt es überall, schon im Kleinkindalter werden die Kinder selbst zu Verkehrsteilnehmern. Die meisten Vierjährigen können heute bereits Fahrrad fahren, vorher sind Rutschautos, Dreiräder und Roller beliebt. Ich habe die Mini-Verkehrsschilder nicht mehr benötigt und wollte sie einem geeigneten guten Zweck zuführen, daher habe ich sie der Volksschule zu Unterrichtszwecken gerne gespendet“, sagt dieser.

Volksschuldirektorin Claudia Auer ist sehr dankbar für die großzügige Spende von Hickelsberger. „Einfach schön, dass es Menschen gibt, die der Gesellschaft und vor allem den Kindern, unentgeltlich etwas Gutes tun wollen. Wir bedanken uns herzlich bei Christoph Hickelsberger. Die Verkehrsschilder werden wir vor allem in der Vorschulklasse einsetzen“, so Auer.