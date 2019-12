Das Team des Kurhotels Salzerbad zeigte, dass ein gutes Herz für andere wichtig ist. Im Rahmen eines Adventfensters mit Punschausschank, Weihnachtskeksen und Brötchen wurde die Bevölkerung eingeladen und dabei für einen guten Zweck gesammelt. Mit dabei war auch die Trachtenkapelle Ramsau.

„In diesem Jahr konnten wir durch freiwillige Spenden eine sehr erfreuliche Unterstützung für ein dreijähriges Mädchen aus der Region erzielen“, berichtet Direktorin Elisabeth Hell. Valentina leidet an einer seltenen Generkrankung, welche ihr in ihrem jungen Alter bereits zahlreiche langwierige Krankenhausaufenthalte beschert hat. „Wir wünschen Valentina und ihrer Familie viel Kraft und alles Gute für das nächste Jahr und ein gesegnetes Weihnachtsfest“, sagt die Kurhotel-Chefin, „herzlichen Dank an die zahlreichen Spenden.“

Gesundheitsvorsorge ist indes die Kernkompetenz des OptimaMed Gesundheitsresorts Salzerbad. „Es ist unsere Aufgabe, anderen Menschen zu helfen. Das tun wir das ganze Jahr über und bieten unseren Patienten im Haus mit dem Programm ,Gesundheitsvorsorge Aktiv‘ Therapien im Bereich Stütz- und Bewegungsapparat an“, berichtet Elisabeth Hell. Neben dem natürlichen Heilvorkommen der Solequelle, die für Bäder und weitere therapeutische Anwendungen eingesetzt wird, bietet Salzerbad auch mit einem Psychologieteam Unterstützung zur Burn-out-Prävention. „Das ist in Zeiten wie diesen von immer größerer Bedeutung“, weiß die Leiterin.