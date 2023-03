Unterstützung für den ASBÖ St. Veit

Auf einen gelungenen Faschingsumzug kann das Wiesenbacher Organisationsteam „Die Grabler" unter der Federführung von Agnes Kerschner zurückblicken (Die NÖN berichtete). So gab es diesmal nicht nur einen Rekord an teilnehmenden Gruppen, sondern es konnte auch ein neuer Spendenrekord erzielt werden.

Kürzlich übergab eine Abordnung „Der Grabler" einen Spendenscheck in der Höhe von 5160,19 Euro an die ASBÖ-Rettungsstelle St. Veit. ASBÖ-Obfrau Claudia Veith, Alois Birkner und Helmut Koberwein nahmen den Betrag dankend entgegen. „Die Grabler" möchten sich auf diesem Wege auch bei allen teilnehmenden Gruppen, den Sponsoren, den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern, beim Gasthaus Bekier, der Exekutive, den Grundeigentümern und der Marktgemeinde St. Veit bedanken. „Nur gemeinsam konnte eine so tolle Veranstaltung auf die Füße gestellt werden", resümiert Agnes Kerschner. Auf alle Fälle ist dieses Event ein Beweis, welch großartige Dinge eine funktionierende Gemeinschaft umsetzen kann, sind sich Organisatoren und ASBÖ-Team einig. Alle „Grabler" danken auch „ihrer" Agnes für den unermüdlichen Einsatz.

