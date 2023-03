Die Mega-Wendeltreppe aus Hainfeld für Wien

Sie hat einen Durchmesser von 2,6 Metern, erstreckt sich mit einer Höhe von 8,5 Metern über zwei Stockwerke und wiegt 1,5 Tonnen - die neue Mega-Wendeltreppe für das Haus der Wiener Kaufmannschaft.

Das Hainfelder Metallbauunternehmen Jansch setzte dieses herausfordernde Werk um. Den Spezial-Auftrag zog Firmeninhaber Matthias Jansch im Vorjahr an Land. Mit seinem Team, darunter Konstrukteur Marco Kult, führte er Umsetzung und Einbau der nicht alltäglichen Metallkonstruktion im Haus der Kaufmannschaft in Wien durch. „Dieses Haus ist ein historisches Gebäude, das 1902 im Stil des Neubarocks am Schwarzenbergplatz erbaut wurde. Es zählt zwischen 1. und 4. Bezirk zu den schönsten Bürogebäuden der Stadt Wien“, schildert Jansch. Mit einer Bürofläche von 4.300 Quadratmetern hat sich unter anderem im „Ensemble Schwarzenbergplatz“ die renommierte Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei Leitner&Leitner eingemietet. Bis Mitte 2023 wird das Gebäude einer umfassenden Adaptierung für moderne Büronutzung unterzogen - die neue Wendeltreppe ist ein Teil davon. „Damit wollen wir eine außergewöhnliche Kombination aus historischer Substanz und hochmodernen Bürokonzepten realisieren“, führt er aus. Künftig soll der Standort bis zu 200 Mitarbeitern Platz bieten. „Der Einbau der Wendeltreppe wird unter größtmöglicher Schonung der denkmalgeschützten Bausubstanz durchgeführt“, informiert dazu Projektleiterin Jennifer Cerny vom Architekturbüro Arkform GmbH.

Sämtliche Vorarbeiten - von der Projektierung bis zur Bearbeitung - erfolgten am Jansch-Firmenstandort im Betriebsgebiet Bernau. „Allein die Planung beanspruchte zirka 100 Stunden, die Fertigungszeit rund 1.100 Stunden“, berichtet Jansch-Werkstättenleiter Wilhelm Abicht. 150 Einzelteile bereitete das Jansch-Team in der Hainfelder Werkstätte dafür vor. Der Einbau der Wendelreppe benötigte in Wien dann rund 1.050 Stunden. „Es war nur ein geringer Grad an Vorfertigung möglich, da die Treppe durch ihre Größe nur in Einzelteilen in das historische Gebäude verbracht werden konnte“, informiert Abicht weiter.

Dass der Auftrag an das Hainfelder Unternehmen ging, liegt nicht zuletzt an seiner Vielfalt an Qualifikationen im Metallbaubereich. Ob Schweißen, Schmieden, Oberflächenveredelung oder CNC-Fertigung: Die Firma Jansch ist spezialisiert auf Metallverarbeitung und Metalldesign von Toren, Geländern, Vordächer und Handläufen bis hin zu ganzen Hallenkonstruktionen aus Metall. In den 13 Jahren des Bestehens konnte der Betrieb schon für Gemeinden, Firmen und Privatkunden verschiedenste Arten von Kunstwerken und Skulpturen entwerfen, planen und herstellen. „Dieser Auftrag ist aber wieder etwas Besonderes, da sich eine hoch moderne Sonderanfertigung in ein historisches Objekt einfügt“, findet Jansch. Und: „Kunden wie das naturhistorische Museum, die Hofburg oder Garten Tulln gaben den Projektbeteiligten das Vertrauen in unsere Fähigkeit, dieses Projekt zu verwirklichen. Das freut uns sehr.“ Er hofft nun, dass sich durch diesen besonderen Auftrag neue Türen für sein Unternehmen öffnen.

Der Spezialauftrag hat einen Durchmesser von 2,6 Meter, eine Höhe von 8,5 Meter und wiegt 1,5 Tonnen. Foto: Metallbau Jansch, zVg

