Krönendes Fest zum Abschluss der "31. Rohrbacher Ferienspiele"

Hairstyling für alle Altersgruppen: Marianne Vadlejch zauberte auch eine wundervolle Frisur für Julia Kerschner. Der Hauptpreis, gesponsert von Firma Zöchling und Bürgermeister Karl Bader, ging an Julia Steinböck mit Leonhard Mitterböck (2. v. l.), im Bild mit Maria Vonwald (l.), Stefan Bader (2. v. r.) und Bürgermeister Karl Bader (r.) Seniorenbund-Chefin und Gemeinderätin Helene Czizek begeisterte auch Louie und Jonah Fasching (v. l.) mit ihren kreativen Bastelideen. Über den zweiten Preis, ein Jugendfahrrad, gesponsert von Firma Metagro und Firma Sport Strametz Traisen, freute sich Regina Braun (2. v. r.), im Bild mit Ferienspiel-Koordinatorin Maria Vonwald, Bürgermeister Karl Bader (Mitte) und Martin Pandalitschka. Einen Trettraktor, gesponsert von Firma Scherndl-Figl und Johann Kahrer gewann Ingrid Steinacher (2. v. l.). Maria Vonwald (l.) und Bürgermeister Karl Bader (r.) gratulierten, im Bild mit Matteo und Marie Obermaier. Laura Schuller, Isabella Gruber, Marlene Bader (v. l.) sowie Annika Zeller, Lena Bader und Madleen Zöchling (v. r.) hatten Spaß, bunte Bilder auf die Steine zu malen. Andrea Halbwachs, Andrea Pandalitschka, Hannah Fischer und Raffaela Schmaus (v. l.) vom Ferienspiel-Organisationsteam sorgten für den reibungslosen Ablauf der großen Quizverlosung. Spiel und Spaß wurde den Kids beim Abschlussfest der "31. Rohrbacher Ferienpiele" geboten. Viele Kinder warteten auf den "Zuckerlregen". Karin Retzl (links) sorgte am Rutschenhügel für den begehrten Zuckerlregen - einem Fixpunkt beim Ferienspiel-Abschlussfest. Als Dankeschön für ihre Mithilfe zum Gelingen der "31. Rohrbacher Ferienspiele" wurden noch einmal die beteiligten Vereine vor den Vorhang geholt. Bürgermeister Karl Bader (hinten, 2. v. r.), ÖVP-Bundesrätin Sandra Böhmwalder (l.) und Ferienspiel-Koordinatorin Maria Vonwald (Mitte) überreichten die Dankesurkunden. Martina Fasching, Christiane Zeller, Karoline Schildböck, Lisa Gruber mit Erik und Isabella Gruber sowie Cornelia Hinterwallner (v. l.) vom Team des Elternvereins der Volksschule Rohrbach versorgten die vielen Besucher mit süßen Köstlichkeiten und leckeren Aufstrichbroten. Auch die Naturfreunde-Kletterwand war wieder sehr begehrt: Gut gesichert durch Peter Meneweger (l.) erklomm Manuel Schildböck den Turm. Amilia Hofstetter, Aliyah Marinkovic und Magdalena Fasching (v. l.) bastelten fleißig an ihrem eigenen Memory-Spiel. Sandra Stritzl, Nicole Mitschek mit Linus Schiep, Dominik Schiep, Gerhard Gauppmann, Wolfgang Rosenbaum, Bastian Schinzel-Kalteis, Leonie und Katharina mit Stefanie Rosenbaum, Luisa Schinzel-Kalteis und Anita Mairhofer (v. l. ) hatten Spaß bei der Bänder-Bastelstation. Eva Wittmann (l.) bastelte mit und für Anna Kerschner, Luisa und Elena Nachförg und Michaela Birgsteiner bezaubernde Haarspangen und Haarreifen aus Blumen. Alexandra Staudinger verwandelte Sophie Kaisergruber (v. l.) in einen wunderschönen Maikäfer. Bei Anna Kerschner, Katharina Rosenbaum und Amelie Bosch (vorne, von links) war das Haarstyling besonders gefragt. Anja Zechner, Sabine Scheibelreiter, Ingrid Steinacher und Marianne Vadlejch (v. l.) sorgten für tolle Frisuren. Das Organisationsteam der Rohrbacher Ferienspiele rund um geschäftsführende Gemeinderätin Maria Vonwald (vorne, rechts) hatte beim Abschlussfest der "31. Rohrbacher Ferienspiele" wieder ein großartiges Programm auf die Beine gestellt.

